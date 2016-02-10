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ندوة ومحاضرة عن الأمن السيبراني وبوابة المستقبل في سراة عبيدة

برعاية مدير التعليم في المحافظة

رعى مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د.حسن بن محمد العلكمي، اليوم، ندوة "الأمن السيبراني وأمن المعلومات"، ومحاضرة التطبيق الأمثل لبوابة المستقبل.

جاء ذلك، بإشراف وتنظيم من إدارة تقنية المعلومات (بنين- بنات) بالإدارة، وبحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية والإدارية والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس (بنين- بنات).

وقدم ندوة "الأمن السيبراني وأمن المعلومات"، وسام أبو عطاف، وتحدث عن محاور هامة حول كيفية التعامل مع المعلومات الإلكترونية وحمايتها.

عقب ذلك، قدم ياسر الرازحي، محاضرة بعنوان "التطبيق الأمثل لبوابة المستقبل"، تطرق فيها لبوابة المستقبل والطرق والخطوات الصحيحة لتطبيقها باعتبارها مشروعًا وطنيًا هامًا.

وفي الختام، كرم مدير التعليم، ومساعدته للشؤون التعليمية، المشاركين، وجرى تسليم الشهادات والدروع للمدارس المتميزة في تفعيل بوابة المستقبل وجميع الفئات المستهدفة في البوابة، والمعلمات والمشرفات التربويات اللاتي تجاوزن الـ PM المطلوب، والطلاب والطالبات المشاركين في مسابقة بوابة المستقبل، والأكثر تفعيلاً للبوابة.

كما كرم مدير التعليم، ولي الأمر سعيد يحيى آل مقنع، باعتباره ولي الأمر المفعل لبوابة المستقبل.

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ندوة ومحاضرة عن الأمن السيبراني وبوابة المستقبل في سراة عبيدة
سبق

رعى مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د.حسن بن محمد العلكمي، اليوم، ندوة "الأمن السيبراني وأمن المعلومات"، ومحاضرة التطبيق الأمثل لبوابة المستقبل.

جاء ذلك، بإشراف وتنظيم من إدارة تقنية المعلومات (بنين- بنات) بالإدارة، وبحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية والإدارية والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس (بنين- بنات).

وقدم ندوة "الأمن السيبراني وأمن المعلومات"، وسام أبو عطاف، وتحدث عن محاور هامة حول كيفية التعامل مع المعلومات الإلكترونية وحمايتها.

عقب ذلك، قدم ياسر الرازحي، محاضرة بعنوان "التطبيق الأمثل لبوابة المستقبل"، تطرق فيها لبوابة المستقبل والطرق والخطوات الصحيحة لتطبيقها باعتبارها مشروعًا وطنيًا هامًا.

وفي الختام، كرم مدير التعليم، ومساعدته للشؤون التعليمية، المشاركين، وجرى تسليم الشهادات والدروع للمدارس المتميزة في تفعيل بوابة المستقبل وجميع الفئات المستهدفة في البوابة، والمعلمات والمشرفات التربويات اللاتي تجاوزن الـ PM المطلوب، والطلاب والطالبات المشاركين في مسابقة بوابة المستقبل، والأكثر تفعيلاً للبوابة.

كما كرم مدير التعليم، ولي الأمر سعيد يحيى آل مقنع، باعتباره ولي الأمر المفعل لبوابة المستقبل.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
07:26 PM

ندوة ومحاضرة عن الأمن السيبراني وبوابة المستقبل في سراة عبيدة

برعاية مدير التعليم في المحافظة

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علي حفول - نجران
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رعى مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د.حسن بن محمد العلكمي، اليوم، ندوة "الأمن السيبراني وأمن المعلومات"، ومحاضرة التطبيق الأمثل لبوابة المستقبل.

جاء ذلك، بإشراف وتنظيم من إدارة تقنية المعلومات (بنين- بنات) بالإدارة، وبحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية والإدارية والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس (بنين- بنات).

وقدم ندوة "الأمن السيبراني وأمن المعلومات"، وسام أبو عطاف، وتحدث عن محاور هامة حول كيفية التعامل مع المعلومات الإلكترونية وحمايتها.

عقب ذلك، قدم ياسر الرازحي، محاضرة بعنوان "التطبيق الأمثل لبوابة المستقبل"، تطرق فيها لبوابة المستقبل والطرق والخطوات الصحيحة لتطبيقها باعتبارها مشروعًا وطنيًا هامًا.

وفي الختام، كرم مدير التعليم، ومساعدته للشؤون التعليمية، المشاركين، وجرى تسليم الشهادات والدروع للمدارس المتميزة في تفعيل بوابة المستقبل وجميع الفئات المستهدفة في البوابة، والمعلمات والمشرفات التربويات اللاتي تجاوزن الـ PM المطلوب، والطلاب والطالبات المشاركين في مسابقة بوابة المستقبل، والأكثر تفعيلاً للبوابة.

كما كرم مدير التعليم، ولي الأمر سعيد يحيى آل مقنع، باعتباره ولي الأمر المفعل لبوابة المستقبل.

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