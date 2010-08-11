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القوات الجوية تسخّر كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

الطائرات العمودية تتولَّى مراقبة الحشود والتصوير الجوي

أعدت القوات الجوية الملكية السعودية، ممثلة المفرزة الجوية بمطار عرفات؛ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ من خلال توفير عدد من الطائرات العمودية لمراقبة الحشود والتصوير الجوي ودعم غرفة العمليات بالمعلومات اللازمة والإخلاء الجوي عند اللزوم.

وقال العميد الطيار الركن محمد بن سعيد القحطاني، قائد مجموعة القوات الجوية لمهمة حج عام ١٤٤٠: القوات الجوية تعمل على مساندة الأمن العام بعدد من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة على مدار الساعة.

وأضاف أن القوات الجوية هي المسؤولة عن تنظيم ومتابعة جميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى؛ كالهلال الأحمر والدفاع المدني.

وأردف: هناك تعاون مستمر مع عدة جهات مشاركة في الحج للاستفادة من طائرات القوات الجوية، من خلال تنسيق وجدولة عدد من الرحلات الجوية لوزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومركز الملك عبدالله لخدمة الحج.

وتابع: خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم لكل من اختير لهذه المهمة، والهدف الرئيس هو تحقيق الأمن والسلامة للحجاج، والاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامة الحجاج منذ وصولهم حتى لحظة مغادرتهم منطقة المشاعر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات الجوية تسخّر كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أعدت القوات الجوية الملكية السعودية، ممثلة المفرزة الجوية بمطار عرفات؛ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ من خلال توفير عدد من الطائرات العمودية لمراقبة الحشود والتصوير الجوي ودعم غرفة العمليات بالمعلومات اللازمة والإخلاء الجوي عند اللزوم.

وقال العميد الطيار الركن محمد بن سعيد القحطاني، قائد مجموعة القوات الجوية لمهمة حج عام ١٤٤٠: القوات الجوية تعمل على مساندة الأمن العام بعدد من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة على مدار الساعة.

وأضاف أن القوات الجوية هي المسؤولة عن تنظيم ومتابعة جميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى؛ كالهلال الأحمر والدفاع المدني.

وأردف: هناك تعاون مستمر مع عدة جهات مشاركة في الحج للاستفادة من طائرات القوات الجوية، من خلال تنسيق وجدولة عدد من الرحلات الجوية لوزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومركز الملك عبدالله لخدمة الحج.

وتابع: خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم لكل من اختير لهذه المهمة، والهدف الرئيس هو تحقيق الأمن والسلامة للحجاج، والاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامة الحجاج منذ وصولهم حتى لحظة مغادرتهم منطقة المشاعر.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
05:51 PM

القوات الجوية تسخّر كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

الطائرات العمودية تتولَّى مراقبة الحشود والتصوير الجوي

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أحمد البراهيم - مكة المكرمة
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أعدت القوات الجوية الملكية السعودية، ممثلة المفرزة الجوية بمطار عرفات؛ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ من خلال توفير عدد من الطائرات العمودية لمراقبة الحشود والتصوير الجوي ودعم غرفة العمليات بالمعلومات اللازمة والإخلاء الجوي عند اللزوم.

وقال العميد الطيار الركن محمد بن سعيد القحطاني، قائد مجموعة القوات الجوية لمهمة حج عام ١٤٤٠: القوات الجوية تعمل على مساندة الأمن العام بعدد من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة على مدار الساعة.

وأضاف أن القوات الجوية هي المسؤولة عن تنظيم ومتابعة جميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى؛ كالهلال الأحمر والدفاع المدني.

وأردف: هناك تعاون مستمر مع عدة جهات مشاركة في الحج للاستفادة من طائرات القوات الجوية، من خلال تنسيق وجدولة عدد من الرحلات الجوية لوزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومركز الملك عبدالله لخدمة الحج.

وتابع: خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم لكل من اختير لهذه المهمة، والهدف الرئيس هو تحقيق الأمن والسلامة للحجاج، والاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامة الحجاج منذ وصولهم حتى لحظة مغادرتهم منطقة المشاعر.

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