"الربيعان": "موجة باردة" قاسية وطويلة تبدأ السبت وتستمر للخميس
قال: قد تكون الأقوى هذا العام وتأخير دوام الطلاب قد يتكرر لسلامتهم
أكد الخبير بمناخ المملكة صالح الربيعان؛ أن المواقع المناخية تشير إلى تأثر المملكة بموجة برد "قاسية وقوية وطويلة" -بإذن الله- بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة وتستمر حتى الخميس.
وأضاف "الربيعان": قد تكون هي "الأقوى" هذا العام بسبب اتساع تأثيرها وطول مكوثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظاً على سلامتهم.
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"الربيعان": "موجة باردة" قاسية وطويلة تبدأ السبت وتستمر للخميس
مهنا التميمي
سبق
2020-02-05
أكد الخبير بمناخ المملكة صالح الربيعان؛ أن المواقع المناخية تشير إلى تأثر المملكة بموجة برد "قاسية وقوية وطويلة" -بإذن الله- بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة وتستمر حتى الخميس.
وأضاف "الربيعان": قد تكون هي "الأقوى" هذا العام بسبب اتساع تأثيرها وطول مكوثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظاً على سلامتهم.
05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:10 AM
"الربيعان": "موجة باردة" قاسية وطويلة تبدأ السبت وتستمر للخميس
قال: قد تكون الأقوى هذا العام وتأخير دوام الطلاب قد يتكرر لسلامتهم
أكد الخبير بمناخ المملكة صالح الربيعان؛ أن المواقع المناخية تشير إلى تأثر المملكة بموجة برد "قاسية وقوية وطويلة" -بإذن الله- بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة وتستمر حتى الخميس.
وأضاف "الربيعان": قد تكون هي "الأقوى" هذا العام بسبب اتساع تأثيرها وطول مكوثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظاً على سلامتهم.