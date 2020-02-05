وأضاف "الربيعان": قد تكون هي "الأقوى" هذا العام بسبب اتساع تأثيرها وطول مكوثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظاً على سلامتهم.

أكد الخبير بمناخ المملكة صالح الربيعان؛ أن المواقع المناخية تشير إلى تأثر المملكة بموجة برد "قاسية وقوية وطويلة" -بإذن الله- بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة وتستمر حتى الخميس.

"الربيعان": "موجة باردة" قاسية وطويلة تبدأ السبت وتستمر للخميس مهنا التميمي سبق 2020-02-05 أكد الخبير بمناخ المملكة صالح الربيعان؛ أن المواقع المناخية تشير إلى تأثر المملكة بموجة برد "قاسية وقوية وطويلة" -بإذن الله- بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة وتستمر حتى الخميس. وأضاف "الربيعان": قد تكون هي "الأقوى" هذا العام بسبب اتساع تأثيرها وطول مكوثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظاً على سلامتهم.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 11:10 AM

"الربيعان": "موجة باردة" قاسية وطويلة تبدأ السبت وتستمر للخميس قال: قد تكون الأقوى هذا العام وتأخير دوام الطلاب قد يتكرر لسلامتهم





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أكد الخبير بمناخ المملكة صالح الربيعان؛ أن المواقع المناخية تشير إلى تأثر المملكة بموجة برد "قاسية وقوية وطويلة" -بإذن الله- بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة وتستمر حتى الخميس.

وأضاف "الربيعان": قد تكون هي "الأقوى" هذا العام بسبب اتساع تأثيرها وطول مكوثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظاً على سلامتهم.