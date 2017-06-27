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الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
11:45 AM

الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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