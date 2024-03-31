من داخل الطائرة .. شاهد اصطدام الجناح بشجرة وتحطم قمرة القيادة

حادث مرعب وقع فوق قرية ضغيرة جنوب شرق بولندا

كشف مقطع فيديو نشرته صحيفة "الصن" البريطانية، لحظة تحطم طائرة شراعية عقب اصطدامها بالأرض بسرعة 128 كيلومترًا في الساعة.

وكان الطيار ومعه راكب يحلقان فوق قرية صغيرة جنوب شرق بولندا، وعندما انتهيا من التحليق بدأ الطيار في البحث عن موقع جيد للهبوط.

وحسب الفيديو، فقد اقترب الطيار بالطائرة من الأرض، لكن لسوء حظه اصطدم الجناح الأيسر للطائرة بشجرة وتحطم؛ الأمر الذي أفقده السيطرة على الطائرة، وبعدها تحطمت قمرة القيادة، وتعرض الراكب والطيار لإصابات بليغة، لكنهما نجيا من الحادث المرعب.