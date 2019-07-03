الوحدة يتعاقد مع الحارس الجزائري "مصطفى".. و"الحازمي" مديرًا للفريق

أنهت إدارة نادي الوحدة تعاقدها الرسمي مع الحارس الدولي الجزائري مصطفي زغبة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.

وسبق أن مثل مصطفى زغبة أندية: وفاق مسيلة، ومولودية العلمة، وأمل مروانة، واتحاد الحراش، ووفاق سطيف.

من جانب آخر قرر مجلس إدارة نادي الوحدة⁩ تعيين الكابتن خالد الحازمي مديرًا للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن ماجد الهزاني إداريًّا للفريق.

