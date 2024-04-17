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"مسح الأحياء" كشف نصف الحالات.. هكذا طوّقت "الصحة" "كورونا" في مكة

فعالية ميدانية في مساكن العمال وعبر الحجر والعزل الصحي منعًا لانتشار العدوى

في ظل تداعيات تزايد أعداد تسجيل حالات كورونا في مكة المكرمة؛ تؤكد المصادر أن المسح الميداني الذي أطلقته وزارة الصحة، ممثلة في صحة مكة المكرمة، في الأحياء السكنية والمكتظّة ومساكن العمال؛ أثبت فعاليته في الاكتشاف المبكر للحالات وحجرهم وعزلهم صحيًّا منعاً لانتشار العدوى.

وبحسب "الصحة": فإن الحالات المعلنة اليوم منها 50% اكتشفت خلال المسح النشط الذي يستهدف بعض الأحياء ومساكن العمالة التي اكتشفت فيها حالات سابقة.

وسجلت مكة المكرمة، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، اليوم؛ 325 حالة، ليؤكد ذلك نجاح خطوة المسح الميداني التي أطلقتها صحة المنطقة في العديد من أحياء العاصمة المقدسة، بما فيها الأحياء التي تم عزلها صحيًّا سابقًا؛ وهي: حي النكاسة والمسفلة وحوش بكر والحجون والمصافي، وأجياد.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

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"مسح الأحياء" كشف نصف الحالات.. هكذا طوّقت "الصحة" "كورونا" في مكة
سبق

في ظل تداعيات تزايد أعداد تسجيل حالات كورونا في مكة المكرمة؛ تؤكد المصادر أن المسح الميداني الذي أطلقته وزارة الصحة، ممثلة في صحة مكة المكرمة، في الأحياء السكنية والمكتظّة ومساكن العمال؛ أثبت فعاليته في الاكتشاف المبكر للحالات وحجرهم وعزلهم صحيًّا منعاً لانتشار العدوى.

وبحسب "الصحة": فإن الحالات المعلنة اليوم منها 50% اكتشفت خلال المسح النشط الذي يستهدف بعض الأحياء ومساكن العمالة التي اكتشفت فيها حالات سابقة.

وسجلت مكة المكرمة، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، اليوم؛ 325 حالة، ليؤكد ذلك نجاح خطوة المسح الميداني التي أطلقتها صحة المنطقة في العديد من أحياء العاصمة المقدسة، بما فيها الأحياء التي تم عزلها صحيًّا سابقًا؛ وهي: حي النكاسة والمسفلة وحوش بكر والحجون والمصافي، وأجياد.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
05:24 PM

"مسح الأحياء" كشف نصف الحالات.. هكذا طوّقت "الصحة" "كورونا" في مكة

فعالية ميدانية في مساكن العمال وعبر الحجر والعزل الصحي منعًا لانتشار العدوى

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
7
18,964

في ظل تداعيات تزايد أعداد تسجيل حالات كورونا في مكة المكرمة؛ تؤكد المصادر أن المسح الميداني الذي أطلقته وزارة الصحة، ممثلة في صحة مكة المكرمة، في الأحياء السكنية والمكتظّة ومساكن العمال؛ أثبت فعاليته في الاكتشاف المبكر للحالات وحجرهم وعزلهم صحيًّا منعاً لانتشار العدوى.

وبحسب "الصحة": فإن الحالات المعلنة اليوم منها 50% اكتشفت خلال المسح النشط الذي يستهدف بعض الأحياء ومساكن العمالة التي اكتشفت فيها حالات سابقة.

وسجلت مكة المكرمة، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، اليوم؛ 325 حالة، ليؤكد ذلك نجاح خطوة المسح الميداني التي أطلقتها صحة المنطقة في العديد من أحياء العاصمة المقدسة، بما فيها الأحياء التي تم عزلها صحيًّا سابقًا؛ وهي: حي النكاسة والمسفلة وحوش بكر والحجون والمصافي، وأجياد.

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