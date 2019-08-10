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إجراء 22.6 مليون مكالمة في مكة المكرمة

بنسبة زيادة 31% عن العام الماضي

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذي الحجة 1440هـ؛ حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1921 ألف تيرابايت بنسبة زيادة 31% عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة أكثر من 787 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ "340 ميجابايت/ مشترك" متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ "180 ميجابايت/ مشترك" بنسبة 89%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي: "يوتيوب، فيسبوك، سناب شات، واتساب، انستغرام".

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقّل قد بلغت 43.05 ميجابت/ثانية؛ بنسبة زيادة 76.21% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 16.43 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 53.98 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 18 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 4.6 مليون مكالمة؛ بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

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إجراء 22.6 مليون مكالمة في مكة المكرمة
سبق

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذي الحجة 1440هـ؛ حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1921 ألف تيرابايت بنسبة زيادة 31% عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة أكثر من 787 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ "340 ميجابايت/ مشترك" متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ "180 ميجابايت/ مشترك" بنسبة 89%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي: "يوتيوب، فيسبوك، سناب شات، واتساب، انستغرام".

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقّل قد بلغت 43.05 ميجابت/ثانية؛ بنسبة زيادة 76.21% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 16.43 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 53.98 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 18 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 4.6 مليون مكالمة؛ بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:48 PM

إجراء 22.6 مليون مكالمة في مكة المكرمة

بنسبة زيادة 31% عن العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذي الحجة 1440هـ؛ حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1921 ألف تيرابايت بنسبة زيادة 31% عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة أكثر من 787 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ "340 ميجابايت/ مشترك" متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ "180 ميجابايت/ مشترك" بنسبة 89%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي: "يوتيوب، فيسبوك، سناب شات، واتساب، انستغرام".

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقّل قد بلغت 43.05 ميجابت/ثانية؛ بنسبة زيادة 76.21% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 16.43 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 53.98 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 18 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 4.6 مليون مكالمة؛ بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

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