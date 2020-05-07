النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

إصابات "كورونا" في موسكو تزيد 3 أضعاف على العدد الرسمي

إجمالي الحالات في روسيا بلغ 177.160

ذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة موسكو يبلغ نحو 300 ألف إصابة، وهو رقم يزيد ثلاثة أضعاف على الإجمالي الرسمي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن " تاس" الروسية.

وأوضحت "تاس" أن عدد الإصابات على المستوى الوطني بلغ 177160 اليوم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات "كورونا" في موسكو تزيد 3 أضعاف على العدد الرسمي
سبق

ذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة موسكو يبلغ نحو 300 ألف إصابة، وهو رقم يزيد ثلاثة أضعاف على الإجمالي الرسمي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن " تاس" الروسية.

وأوضحت "تاس" أن عدد الإصابات على المستوى الوطني بلغ 177160 اليوم.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
03:06 PM

إصابات "كورونا" في موسكو تزيد 3 أضعاف على العدد الرسمي

إجمالي الحالات في روسيا بلغ 177.160

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,247

ذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة موسكو يبلغ نحو 300 ألف إصابة، وهو رقم يزيد ثلاثة أضعاف على الإجمالي الرسمي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن " تاس" الروسية.

وأوضحت "تاس" أن عدد الإصابات على المستوى الوطني بلغ 177160 اليوم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,832
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,142
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,071

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة