وزير الخارجية يبحث مستجدات القضايا مع نظيره الأمريكي

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التاريخية

وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية اليوم، استهلها بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التاريخية