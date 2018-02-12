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وزير الخارجية يبحث مستجدات القضايا مع نظيره الأمريكي

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التاريخية

وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية اليوم، استهلها بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التاريخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مستجدات القضايا مع نظيره الأمريكي
سبق

وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية اليوم، استهلها بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التاريخية

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
09:10 PM

وزير الخارجية يبحث مستجدات القضايا مع نظيره الأمريكي

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التاريخية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية اليوم، استهلها بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التاريخية

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