"عبدالله بن سلطان" ينثر مشاعره في اليوم الوطني بأبيات لقائد المسيرة

استهلها بـ"منبع الطيب والجود".. واختتمها بـ"حنا دون الوطن درع حصين"

بثَّ الأمير الطيار عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود أبيات شعرية تزامنًا مع الذكرى الــ89 لتوحيد السعودية، أهداها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، قال في مطلعها: "أنا أشهد إنك منبع الطيب والجود.. وأنا أشهد إنك يا ذرا الشعب غالي".

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للأمير عبدالله بن سلطان عبر حسابه الرسمي بتويتر تزامنًا مع يوم الوطن، التي لاقت رواجًا بين رواد التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير الطيار: كل قصائد الدنيا لا تكفي في وصف سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــ حفظه الله وأيده بنصره ـــ. حملت القصيدة معاني سامية في وصف قائد المسيرة، وباني النهضة لهذا الكيان العظيم.

ويعد الأمير الشاب عبدالله بن سلطان أحد أبرز الطيارين المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، واشتُهرت تغريداته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحب الوطن والفدائية من أجله قولاً وعملاً، إلى جانب الثناء بمنجزات وبطولات الجنود المرابطين على الحدود، والدعاء لهم بالنصر والتمكين.

وهذه أبيات القصيدة:

أنا أشهد إنك منبع الطيب والجود

وأنا أشهد إنك يا ذرا الشعب غالي

فيك الزعامة ورث.. يا سلالة العود

من عبدالعزيز أبوك.. حزت المثالي

يمناك يا عمي.. كرم مالهُ حدود

ويسراك دون الحق سيوفن صقالي

الشعب حبك وأنت في الشعب مودود

تسكن قلوب الشعب.. أول وتالي

يا خادم البيتين.. وحنا لك جنود

ودون الوطن درع حصين وعالي



