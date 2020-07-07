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المدير التنفيذي لـ"القدية": مستمرون في مشاريع البنية التحتية الرئيسة

"الحبيس" قدّم الشكر لشركاء المشروع على الدعم والالتزام في هذه الفترة

أكد المدير التنفيذي لتطوير مشروع القدية سلمان الحبيس، شعوره بالفخر باستمرار مشاريع البنية التحتية الرئيسة في القدية.

وقال "الحبيس" من خلال حساب مشروع القدية على "تويتر": "نحن فخورون بأننا مستمرون في مشاريع #البنية_التحتية الرئيسية لدينا في #القدية، ونشكر شركاءنا على دعمهم خلال هذه الفترة لمشاريع تهيئة الموقع والتزامهم". سلمان الحبيس، المدير التنفيذي لتطوير المشروع.

وتعد القدية وجهة مستقبلية جديدة مستوحاة من تراث المملكة العريق لترسم ملامح مستقبل جديد للرياض فعلى مشارف الرياض، تتربع القدية في موقع مهيب يختصر حكاية قرون من الزمن وستساهم القدية بتحقيق العديد من أهداف رؤية 2030 والتي من ضمنها دفع عجلة التنوع الاقتصادي، واستحداث فرص عمل، وتعزيز ثقافة إطلاق الشركات الناشئة، ودعم الشباب، وتمكين المرأة ومضاعفة الإنفاق الأسري على الترفيه.

القدية وجهة متكاملة، ستصبح بمثابة عاصمة للترفيه والثقافة والفنون في المملكة، حيث تُبنى على خمس ركائز أساسية: المتنزهات والوجهات الترفيهية، الفنون والثقافة، الرياضة والصحة، الحركة والتشويق، الطبيعة والبيئة وتدعم هذه الركائز الخمس وحدة الخدمات العقارية والمجتمعية التي ستساهم في تأسيس مجتمع مزدهر يضم خمسة آلاف وحدة سكنية.

وتأسست شركة القدية للاستثمار كشركة مساهمة مقفلة بتاريخ 10 مايو، 2018. مملوكة حالياً بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

وتقدم القدية العديد من الفرص للمستثمرين. وتشمل أولويات الشراكة كلاً من المقاولين، والموردين، وشركاء رأس المال الاستراتيجيين، وشركاء تطوير البنية التحتية، ومزودي خدمات الرعاية الصحية.

مشروع القدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدير التنفيذي لـ"القدية": مستمرون في مشاريع البنية التحتية الرئيسة
سبق

أكد المدير التنفيذي لتطوير مشروع القدية سلمان الحبيس، شعوره بالفخر باستمرار مشاريع البنية التحتية الرئيسة في القدية.

وقال "الحبيس" من خلال حساب مشروع القدية على "تويتر": "نحن فخورون بأننا مستمرون في مشاريع #البنية_التحتية الرئيسية لدينا في #القدية، ونشكر شركاءنا على دعمهم خلال هذه الفترة لمشاريع تهيئة الموقع والتزامهم". سلمان الحبيس، المدير التنفيذي لتطوير المشروع.

وتعد القدية وجهة مستقبلية جديدة مستوحاة من تراث المملكة العريق لترسم ملامح مستقبل جديد للرياض فعلى مشارف الرياض، تتربع القدية في موقع مهيب يختصر حكاية قرون من الزمن وستساهم القدية بتحقيق العديد من أهداف رؤية 2030 والتي من ضمنها دفع عجلة التنوع الاقتصادي، واستحداث فرص عمل، وتعزيز ثقافة إطلاق الشركات الناشئة، ودعم الشباب، وتمكين المرأة ومضاعفة الإنفاق الأسري على الترفيه.

القدية وجهة متكاملة، ستصبح بمثابة عاصمة للترفيه والثقافة والفنون في المملكة، حيث تُبنى على خمس ركائز أساسية: المتنزهات والوجهات الترفيهية، الفنون والثقافة، الرياضة والصحة، الحركة والتشويق، الطبيعة والبيئة وتدعم هذه الركائز الخمس وحدة الخدمات العقارية والمجتمعية التي ستساهم في تأسيس مجتمع مزدهر يضم خمسة آلاف وحدة سكنية.

وتأسست شركة القدية للاستثمار كشركة مساهمة مقفلة بتاريخ 10 مايو، 2018. مملوكة حالياً بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

وتقدم القدية العديد من الفرص للمستثمرين. وتشمل أولويات الشراكة كلاً من المقاولين، والموردين، وشركاء رأس المال الاستراتيجيين، وشركاء تطوير البنية التحتية، ومزودي خدمات الرعاية الصحية.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
02:30 PM

المدير التنفيذي لـ"القدية": مستمرون في مشاريع البنية التحتية الرئيسة

"الحبيس" قدّم الشكر لشركاء المشروع على الدعم والالتزام في هذه الفترة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المدير التنفيذي لتطوير مشروع القدية سلمان الحبيس، شعوره بالفخر باستمرار مشاريع البنية التحتية الرئيسة في القدية.

وقال "الحبيس" من خلال حساب مشروع القدية على "تويتر": "نحن فخورون بأننا مستمرون في مشاريع #البنية_التحتية الرئيسية لدينا في #القدية، ونشكر شركاءنا على دعمهم خلال هذه الفترة لمشاريع تهيئة الموقع والتزامهم". سلمان الحبيس، المدير التنفيذي لتطوير المشروع.

وتعد القدية وجهة مستقبلية جديدة مستوحاة من تراث المملكة العريق لترسم ملامح مستقبل جديد للرياض فعلى مشارف الرياض، تتربع القدية في موقع مهيب يختصر حكاية قرون من الزمن وستساهم القدية بتحقيق العديد من أهداف رؤية 2030 والتي من ضمنها دفع عجلة التنوع الاقتصادي، واستحداث فرص عمل، وتعزيز ثقافة إطلاق الشركات الناشئة، ودعم الشباب، وتمكين المرأة ومضاعفة الإنفاق الأسري على الترفيه.

القدية وجهة متكاملة، ستصبح بمثابة عاصمة للترفيه والثقافة والفنون في المملكة، حيث تُبنى على خمس ركائز أساسية: المتنزهات والوجهات الترفيهية، الفنون والثقافة، الرياضة والصحة، الحركة والتشويق، الطبيعة والبيئة وتدعم هذه الركائز الخمس وحدة الخدمات العقارية والمجتمعية التي ستساهم في تأسيس مجتمع مزدهر يضم خمسة آلاف وحدة سكنية.

وتأسست شركة القدية للاستثمار كشركة مساهمة مقفلة بتاريخ 10 مايو، 2018. مملوكة حالياً بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

وتقدم القدية العديد من الفرص للمستثمرين. وتشمل أولويات الشراكة كلاً من المقاولين، والموردين، وشركاء رأس المال الاستراتيجيين، وشركاء تطوير البنية التحتية، ومزودي خدمات الرعاية الصحية.

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