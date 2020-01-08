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تقليد "حكمي" رتبة نقيب

قلد قائد لواء الملك عبدالله الثامن عشر للمهام الأمنية الخاصة، العميد الركن عامر بن مغرم حسن الشهري، رتبة نقيب للنقيب مهندس محمد راشد مصطفى حكمي؛ وذلك بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

وعبَّر "حكمي" عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية، وخدمة دينه ووطنه ومليكه.

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تقليد "حكمي" رتبة نقيب
سبق

قلد قائد لواء الملك عبدالله الثامن عشر للمهام الأمنية الخاصة، العميد الركن عامر بن مغرم حسن الشهري، رتبة نقيب للنقيب مهندس محمد راشد مصطفى حكمي؛ وذلك بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

وعبَّر "حكمي" عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية، وخدمة دينه ووطنه ومليكه.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:58 AM

تقليد "حكمي" رتبة نقيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قلد قائد لواء الملك عبدالله الثامن عشر للمهام الأمنية الخاصة، العميد الركن عامر بن مغرم حسن الشهري، رتبة نقيب للنقيب مهندس محمد راشد مصطفى حكمي؛ وذلك بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

وعبَّر "حكمي" عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية، وخدمة دينه ووطنه ومليكه.

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