النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سَحَبها نائمة وفَعَل فعلته ثم فر بلا أثر.. دب يقتل أمريكية وأعجوبة تنقذ زوجين

يومان من البحث عنه بمروحية ولم يُعثر عليه ولم تفلح "الأشعة تحت الحمراء"

كشفت السلطات في ولاية مونتانا غربي الولايات المتحدة، تفاصيل هجوم قاتل من دب أشهب، لامرأة بعد أن سحبها من خيمتها وقتلها.

وذكرت إدارة الأسماك والحياة البرية والمتنزهات بولاية مونتانا، في بيان لها، أن التفاصيل المحيطة بالهجوم تشير إلى أن الدب دخل بلدة أوفاندو، الثلاثاء، ووصل إلى منطقة بالقرب من مكتب بريد في حوالى الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش)؛ حيث كانت الضحية نائمة في خيمة.

في البداية أيقظ الدب الضحية وزوجين آخرين كانا نائمين في خيمة مجاورة؛ لكنهم تمكنوا حينها من الهروب.

قام المخيمون الثلاثة بإزالة الطعام من خيامهم وتأمينها وعادوا إلى الفراش. وبعد حوالى نصف ساعة، استيقظ الشخصان في الخيمة المجاورة للضحية على أصوات الهجوم، وخرجا من الخيمة وقاما برش الدب برذاذ. ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه بعد يومين من البحث باستخدام مروحية وعلى الأرض، لم يتم العثور على الدب الأشهب، مضيفة أن البحث شَمِلَ حتى استخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء.

ويعتقد خبراء في الدببة، أن الدب كان ذكرًا يبلغ وزنه حوالى 400 رطل (181 كجم)، بناء على السلوك وآثار الأقدام.

وقال المسؤولون إن الجهود الرامية للعثور على الدب، تركز الآن على الفخاخ بالقرب من أوفاندو؛ حيث يواصل متخصصو الدببة وحراسها، مراقبة الدببة والفخاخ الموضوعة في المنطقة.

وذكرت صحيفة "غريت فولز تريبيون"، وهي إحدى الصحف في مونتانا، أن ضحية الهجوم هي ليا ديفيس لوكان (65 عامًا) وتنحدر من ولاية كاليفورنيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مونتانا كانت مسرحًا لما لا يقل عن 12 تفاعلًا خطيرًا بين الدببة والإنسان في العام الماضي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
سَحَبها نائمة وفَعَل فعلته ثم فر بلا أثر.. دب يقتل أمريكية وأعجوبة تنقذ زوجين
سبق

كشفت السلطات في ولاية مونتانا غربي الولايات المتحدة، تفاصيل هجوم قاتل من دب أشهب، لامرأة بعد أن سحبها من خيمتها وقتلها.

وذكرت إدارة الأسماك والحياة البرية والمتنزهات بولاية مونتانا، في بيان لها، أن التفاصيل المحيطة بالهجوم تشير إلى أن الدب دخل بلدة أوفاندو، الثلاثاء، ووصل إلى منطقة بالقرب من مكتب بريد في حوالى الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش)؛ حيث كانت الضحية نائمة في خيمة.

في البداية أيقظ الدب الضحية وزوجين آخرين كانا نائمين في خيمة مجاورة؛ لكنهم تمكنوا حينها من الهروب.

قام المخيمون الثلاثة بإزالة الطعام من خيامهم وتأمينها وعادوا إلى الفراش. وبعد حوالى نصف ساعة، استيقظ الشخصان في الخيمة المجاورة للضحية على أصوات الهجوم، وخرجا من الخيمة وقاما برش الدب برذاذ. ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه بعد يومين من البحث باستخدام مروحية وعلى الأرض، لم يتم العثور على الدب الأشهب، مضيفة أن البحث شَمِلَ حتى استخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء.

ويعتقد خبراء في الدببة، أن الدب كان ذكرًا يبلغ وزنه حوالى 400 رطل (181 كجم)، بناء على السلوك وآثار الأقدام.

وقال المسؤولون إن الجهود الرامية للعثور على الدب، تركز الآن على الفخاخ بالقرب من أوفاندو؛ حيث يواصل متخصصو الدببة وحراسها، مراقبة الدببة والفخاخ الموضوعة في المنطقة.

وذكرت صحيفة "غريت فولز تريبيون"، وهي إحدى الصحف في مونتانا، أن ضحية الهجوم هي ليا ديفيس لوكان (65 عامًا) وتنحدر من ولاية كاليفورنيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مونتانا كانت مسرحًا لما لا يقل عن 12 تفاعلًا خطيرًا بين الدببة والإنسان في العام الماضي.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:55 AM

سَحَبها نائمة وفَعَل فعلته ثم فر بلا أثر.. دب يقتل أمريكية وأعجوبة تنقذ زوجين

يومان من البحث عنه بمروحية ولم يُعثر عليه ولم تفلح "الأشعة تحت الحمراء"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
904

كشفت السلطات في ولاية مونتانا غربي الولايات المتحدة، تفاصيل هجوم قاتل من دب أشهب، لامرأة بعد أن سحبها من خيمتها وقتلها.

وذكرت إدارة الأسماك والحياة البرية والمتنزهات بولاية مونتانا، في بيان لها، أن التفاصيل المحيطة بالهجوم تشير إلى أن الدب دخل بلدة أوفاندو، الثلاثاء، ووصل إلى منطقة بالقرب من مكتب بريد في حوالى الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش)؛ حيث كانت الضحية نائمة في خيمة.

في البداية أيقظ الدب الضحية وزوجين آخرين كانا نائمين في خيمة مجاورة؛ لكنهم تمكنوا حينها من الهروب.

قام المخيمون الثلاثة بإزالة الطعام من خيامهم وتأمينها وعادوا إلى الفراش. وبعد حوالى نصف ساعة، استيقظ الشخصان في الخيمة المجاورة للضحية على أصوات الهجوم، وخرجا من الخيمة وقاما برش الدب برذاذ. ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه بعد يومين من البحث باستخدام مروحية وعلى الأرض، لم يتم العثور على الدب الأشهب، مضيفة أن البحث شَمِلَ حتى استخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء.

ويعتقد خبراء في الدببة، أن الدب كان ذكرًا يبلغ وزنه حوالى 400 رطل (181 كجم)، بناء على السلوك وآثار الأقدام.

وقال المسؤولون إن الجهود الرامية للعثور على الدب، تركز الآن على الفخاخ بالقرب من أوفاندو؛ حيث يواصل متخصصو الدببة وحراسها، مراقبة الدببة والفخاخ الموضوعة في المنطقة.

وذكرت صحيفة "غريت فولز تريبيون"، وهي إحدى الصحف في مونتانا، أن ضحية الهجوم هي ليا ديفيس لوكان (65 عامًا) وتنحدر من ولاية كاليفورنيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مونتانا كانت مسرحًا لما لا يقل عن 12 تفاعلًا خطيرًا بين الدببة والإنسان في العام الماضي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,625
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,988
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,355
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,716

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة