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الأفلاج تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة

نتيجة مخالطة اجتماعية لحالة إصابة سابقة

سجلت محافظة الأفلاج اليوم، أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة، وهو أعلى رقم سجّلته المحافظة في يوم واحد.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن معظم الحالات التي تم تسجيلها اليوم في تقرير وزارة الصحة بمحافظة الأفلاج نتيجة مخالطة اجتماعية لحالات مصابة سابقة.

وشهدت محافظة الأفلاج في الأيام الماضية ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا أغلبها بسبب المخالطات الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي الإصابات في الأفلاج حتى اليوم 65 إصابة منها 44 حالة نشطة و21 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل ولله الحمد أي حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفلاج تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة
سبق

سجلت محافظة الأفلاج اليوم، أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة، وهو أعلى رقم سجّلته المحافظة في يوم واحد.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن معظم الحالات التي تم تسجيلها اليوم في تقرير وزارة الصحة بمحافظة الأفلاج نتيجة مخالطة اجتماعية لحالات مصابة سابقة.

وشهدت محافظة الأفلاج في الأيام الماضية ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا أغلبها بسبب المخالطات الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي الإصابات في الأفلاج حتى اليوم 65 إصابة منها 44 حالة نشطة و21 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل ولله الحمد أي حالة وفاة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:15 PM

الأفلاج تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة

نتيجة مخالطة اجتماعية لحالة إصابة سابقة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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سجلت محافظة الأفلاج اليوم، أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة، وهو أعلى رقم سجّلته المحافظة في يوم واحد.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن معظم الحالات التي تم تسجيلها اليوم في تقرير وزارة الصحة بمحافظة الأفلاج نتيجة مخالطة اجتماعية لحالات مصابة سابقة.

وشهدت محافظة الأفلاج في الأيام الماضية ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا أغلبها بسبب المخالطات الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي الإصابات في الأفلاج حتى اليوم 65 إصابة منها 44 حالة نشطة و21 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل ولله الحمد أي حالة وفاة.

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