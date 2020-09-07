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نائب أمير جازان يوجِّه بالوقوف على وضع "الحريصي" ومعالجة وضع الطريق لمنزله

المحافظ "ابن لبدة" قام بزيارة المعاق في منزله والاطمئنان على حالته الصحية

وجَّه نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم محافظ الداير بالوقوف على وضع أحمد الحريصي، وهو من ذوي الإعاقة، وظهر في مقطع فيديو وهو لا يستطيع السير في الطريق الجبلي الوعر الذي يبعد عن منزله نحو مسافة 3 كم بعد انقطاع الطريق وانجرافه إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

ووقف نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير، على طريق منزل المعاق أحمد الحريصي بجبال الحشر. كما قام المحافظ بزيارة المعاق أحمد الحريصي في منزله، والاطمئنان على وضعه الصحي، مبينًا أن ذلك بناء على توجيهات نائب أمير المنطقة لتلمس احتياجات المواطنين، والوقوف على معاناتهم. مؤكدًا متابعته موضوع الطريق شخصيًّا تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير المنطقة، وسيتم صيانته عاجلاً من قِبل الجهات المعنية، ومعالجته بالتنسيق فيما بينهم؛ ليسهل على المواطن وسكان تلك الجهة المرور لمنازلهم.

وأكد ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، بمتابعة وحرص أمير المنطقة ونائبه.

وثمّن المعاق وأسرته توجيه ومتابعة نائب أمير المنطقة، مشيرين إلى أن هذا الاهتمام ليس بغريب على نائب الأمير في سبيل إنهاء ومعالجة معاناتهم، ومتابعة احتياجات أبناء المحافظة وأهالي المنطقة كافة أولاً بأول.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل عن معاناة الحريصي، وناشد من خلالها المسؤولين التجاوب معه.

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نائب أمير جازان يوجِّه بالوقوف على وضع "الحريصي" ومعالجة وضع الطريق لمنزله
سبق

وجَّه نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم محافظ الداير بالوقوف على وضع أحمد الحريصي، وهو من ذوي الإعاقة، وظهر في مقطع فيديو وهو لا يستطيع السير في الطريق الجبلي الوعر الذي يبعد عن منزله نحو مسافة 3 كم بعد انقطاع الطريق وانجرافه إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

ووقف نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير، على طريق منزل المعاق أحمد الحريصي بجبال الحشر. كما قام المحافظ بزيارة المعاق أحمد الحريصي في منزله، والاطمئنان على وضعه الصحي، مبينًا أن ذلك بناء على توجيهات نائب أمير المنطقة لتلمس احتياجات المواطنين، والوقوف على معاناتهم. مؤكدًا متابعته موضوع الطريق شخصيًّا تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير المنطقة، وسيتم صيانته عاجلاً من قِبل الجهات المعنية، ومعالجته بالتنسيق فيما بينهم؛ ليسهل على المواطن وسكان تلك الجهة المرور لمنازلهم.

وأكد ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، بمتابعة وحرص أمير المنطقة ونائبه.

وثمّن المعاق وأسرته توجيه ومتابعة نائب أمير المنطقة، مشيرين إلى أن هذا الاهتمام ليس بغريب على نائب الأمير في سبيل إنهاء ومعالجة معاناتهم، ومتابعة احتياجات أبناء المحافظة وأهالي المنطقة كافة أولاً بأول.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل عن معاناة الحريصي، وناشد من خلالها المسؤولين التجاوب معه.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
10:08 PM

نائب أمير جازان يوجِّه بالوقوف على وضع "الحريصي" ومعالجة وضع الطريق لمنزله

المحافظ "ابن لبدة" قام بزيارة المعاق في منزله والاطمئنان على حالته الصحية

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محمد المواسي - جازان
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7,913

وجَّه نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم محافظ الداير بالوقوف على وضع أحمد الحريصي، وهو من ذوي الإعاقة، وظهر في مقطع فيديو وهو لا يستطيع السير في الطريق الجبلي الوعر الذي يبعد عن منزله نحو مسافة 3 كم بعد انقطاع الطريق وانجرافه إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

ووقف نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير، على طريق منزل المعاق أحمد الحريصي بجبال الحشر. كما قام المحافظ بزيارة المعاق أحمد الحريصي في منزله، والاطمئنان على وضعه الصحي، مبينًا أن ذلك بناء على توجيهات نائب أمير المنطقة لتلمس احتياجات المواطنين، والوقوف على معاناتهم. مؤكدًا متابعته موضوع الطريق شخصيًّا تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير المنطقة، وسيتم صيانته عاجلاً من قِبل الجهات المعنية، ومعالجته بالتنسيق فيما بينهم؛ ليسهل على المواطن وسكان تلك الجهة المرور لمنازلهم.

وأكد ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، بمتابعة وحرص أمير المنطقة ونائبه.

وثمّن المعاق وأسرته توجيه ومتابعة نائب أمير المنطقة، مشيرين إلى أن هذا الاهتمام ليس بغريب على نائب الأمير في سبيل إنهاء ومعالجة معاناتهم، ومتابعة احتياجات أبناء المحافظة وأهالي المنطقة كافة أولاً بأول.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل عن معاناة الحريصي، وناشد من خلالها المسؤولين التجاوب معه.

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