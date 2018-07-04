وزير النقل يتفقد استعدادات مطار جدة لاستقبال ضيوف الرحمن

أشاد بالجهود المبذولة لتوفير أفضل الخدمات

تفقد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم سير العمل واستعدادات مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة لاستقبال الحجيج ضمن استعدادات وزارة النقل لموسم حج 1439هـ ومشروعاتها الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين وتطوير خدمات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وتضمنت جولة الدكتور العامودي ساحة المطار من البوابة رقم 10، ثم التوجه إلى صالة الحج والعمرة عن طريق صالة رقم 14 مروراً بمنطقة جوازات رقم 4 حيث موقع إضافة الكاونترات الحديثة.

بعد ذلك توجه وزير النقل والوفد المرافق له إلى غرفة القيادة والسيطرة عن طريق البلازا، ثم توجه بواسطة عربات الغولف إلى صالة 11 التي خصصت لتنفيذ مبادرة إنهاء الإجراءات المسبقة للحجاج من جاكرتا وكوالالمبور، ليختتم جولته التفقدية بالخروج من الصالة من بوابة رقم 11.

وأشاد بالجهود الجبارة التي تبذلها إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي والهيئة العامة للطيران المدني لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات وصولهم وتنقلهم براحة ويسر، متمنياً لضيوف الرحمن حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً.