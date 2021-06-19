النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1145 خلال الـ24 ساعة الماضية

2.5 لتر مياه للوقاية.. استشاري يحذّر من حصوات الكلى: مفاجئة بعد السقوط!

تناوَل أعراضها وعرض لسبل الوقاية وقال: آلامها الشديدة لا تُحتمل ولا تُطاق

أكد استشاري المسالك البولية الدكتور خالد الربيعة، وجوب شرب 2.5 لتر مياه يوميًّا للوقاية من حصوات الكلى في فصل الصيف؛ مشيرًا إلى أن مشاكل الكلى تزداد في فصل الصيف مع الأجواء الحارة؛ إذ أشارت الإحصائيات إلى أن نصف مليون مريض بحصى الكلى يراجعون غرفة الطوارئ كل عام.

وأفاد "الربيعة"، خلال حديثه لبرنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أن عدم شرب كميات كافية من المياه يُعد من مسببات حصى الكلى، وأن أعراضها وآلامها الشديدة لا تُحتمل ولا تطاق، وقد تأتي للمصاب بها بشكل مفاجئ!

وعن أعراض المرض، أوضح "الربيعة": "تبدأ أعراض المرض إذا سقطت الحصوة من الكلية إلى الحالب؛ مما يسبب انسدادًا فيه وآلامًا شديدة جدًّا، تكون في الخاصرة وتذهب إلى الحوض، تصاحبها أعراض أخرى كالغثيان والقيء ودم في البول، مع حرارة شديدة في الجسم في حال حدوث التهاب الكلى".

ولفت إلى أن 90% من حصوات الكلى والحالب تختفي من نفسها بشرب السوائل وتناول الأدوية؛ وذلك لأن حجمها صغير لا يتجاوز 4 ملليمتر.

وللوقاية من حصى الكلى، نصح "الربيعة" بشرب ما لا يقل عن لترين ونصف من المياه الخالصة ولا تحسب من ضمنها المشروبات الغازية والقهوة والشاي مع شرب كأس عصير ليمون أو برتقال يوميًّا، والحد من تناول الأطعمة التي تحوي نسبة عالية من الموالح، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه؛ لاحتوائها على نِسَب عالية من الفيتامينات، والحذر من الأدوية وعدم تناولها إلا بوصفة طبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
2.5 لتر مياه للوقاية.. استشاري يحذّر من حصوات الكلى: مفاجئة بعد السقوط!
سبق

أكد استشاري المسالك البولية الدكتور خالد الربيعة، وجوب شرب 2.5 لتر مياه يوميًّا للوقاية من حصوات الكلى في فصل الصيف؛ مشيرًا إلى أن مشاكل الكلى تزداد في فصل الصيف مع الأجواء الحارة؛ إذ أشارت الإحصائيات إلى أن نصف مليون مريض بحصى الكلى يراجعون غرفة الطوارئ كل عام.

وأفاد "الربيعة"، خلال حديثه لبرنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أن عدم شرب كميات كافية من المياه يُعد من مسببات حصى الكلى، وأن أعراضها وآلامها الشديدة لا تُحتمل ولا تطاق، وقد تأتي للمصاب بها بشكل مفاجئ!

وعن أعراض المرض، أوضح "الربيعة": "تبدأ أعراض المرض إذا سقطت الحصوة من الكلية إلى الحالب؛ مما يسبب انسدادًا فيه وآلامًا شديدة جدًّا، تكون في الخاصرة وتذهب إلى الحوض، تصاحبها أعراض أخرى كالغثيان والقيء ودم في البول، مع حرارة شديدة في الجسم في حال حدوث التهاب الكلى".

ولفت إلى أن 90% من حصوات الكلى والحالب تختفي من نفسها بشرب السوائل وتناول الأدوية؛ وذلك لأن حجمها صغير لا يتجاوز 4 ملليمتر.

وللوقاية من حصى الكلى، نصح "الربيعة" بشرب ما لا يقل عن لترين ونصف من المياه الخالصة ولا تحسب من ضمنها المشروبات الغازية والقهوة والشاي مع شرب كأس عصير ليمون أو برتقال يوميًّا، والحد من تناول الأطعمة التي تحوي نسبة عالية من الموالح، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه؛ لاحتوائها على نِسَب عالية من الفيتامينات، والحذر من الأدوية وعدم تناولها إلا بوصفة طبية.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
03:34 PM

2.5 لتر مياه للوقاية.. استشاري يحذّر من حصوات الكلى: مفاجئة بعد السقوط!

تناوَل أعراضها وعرض لسبل الوقاية وقال: آلامها الشديدة لا تُحتمل ولا تُطاق

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,773

أكد استشاري المسالك البولية الدكتور خالد الربيعة، وجوب شرب 2.5 لتر مياه يوميًّا للوقاية من حصوات الكلى في فصل الصيف؛ مشيرًا إلى أن مشاكل الكلى تزداد في فصل الصيف مع الأجواء الحارة؛ إذ أشارت الإحصائيات إلى أن نصف مليون مريض بحصى الكلى يراجعون غرفة الطوارئ كل عام.

وأفاد "الربيعة"، خلال حديثه لبرنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أن عدم شرب كميات كافية من المياه يُعد من مسببات حصى الكلى، وأن أعراضها وآلامها الشديدة لا تُحتمل ولا تطاق، وقد تأتي للمصاب بها بشكل مفاجئ!

وعن أعراض المرض، أوضح "الربيعة": "تبدأ أعراض المرض إذا سقطت الحصوة من الكلية إلى الحالب؛ مما يسبب انسدادًا فيه وآلامًا شديدة جدًّا، تكون في الخاصرة وتذهب إلى الحوض، تصاحبها أعراض أخرى كالغثيان والقيء ودم في البول، مع حرارة شديدة في الجسم في حال حدوث التهاب الكلى".

ولفت إلى أن 90% من حصوات الكلى والحالب تختفي من نفسها بشرب السوائل وتناول الأدوية؛ وذلك لأن حجمها صغير لا يتجاوز 4 ملليمتر.

وللوقاية من حصى الكلى، نصح "الربيعة" بشرب ما لا يقل عن لترين ونصف من المياه الخالصة ولا تحسب من ضمنها المشروبات الغازية والقهوة والشاي مع شرب كأس عصير ليمون أو برتقال يوميًّا، والحد من تناول الأطعمة التي تحوي نسبة عالية من الموالح، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه؛ لاحتوائها على نِسَب عالية من الفيتامينات، والحذر من الأدوية وعدم تناولها إلا بوصفة طبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة