2.5 لتر مياه للوقاية.. استشاري يحذّر من حصوات الكلى: مفاجئة بعد السقوط!

تناوَل أعراضها وعرض لسبل الوقاية وقال: آلامها الشديدة لا تُحتمل ولا تُطاق

أكد استشاري المسالك البولية الدكتور خالد الربيعة، وجوب شرب 2.5 لتر مياه يوميًّا للوقاية من حصوات الكلى في فصل الصيف؛ مشيرًا إلى أن مشاكل الكلى تزداد في فصل الصيف مع الأجواء الحارة؛ إذ أشارت الإحصائيات إلى أن نصف مليون مريض بحصى الكلى يراجعون غرفة الطوارئ كل عام.

وأفاد "الربيعة"، خلال حديثه لبرنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أن عدم شرب كميات كافية من المياه يُعد من مسببات حصى الكلى، وأن أعراضها وآلامها الشديدة لا تُحتمل ولا تطاق، وقد تأتي للمصاب بها بشكل مفاجئ!

وعن أعراض المرض، أوضح "الربيعة": "تبدأ أعراض المرض إذا سقطت الحصوة من الكلية إلى الحالب؛ مما يسبب انسدادًا فيه وآلامًا شديدة جدًّا، تكون في الخاصرة وتذهب إلى الحوض، تصاحبها أعراض أخرى كالغثيان والقيء ودم في البول، مع حرارة شديدة في الجسم في حال حدوث التهاب الكلى".

ولفت إلى أن 90% من حصوات الكلى والحالب تختفي من نفسها بشرب السوائل وتناول الأدوية؛ وذلك لأن حجمها صغير لا يتجاوز 4 ملليمتر.

وللوقاية من حصى الكلى، نصح "الربيعة" بشرب ما لا يقل عن لترين ونصف من المياه الخالصة ولا تحسب من ضمنها المشروبات الغازية والقهوة والشاي مع شرب كأس عصير ليمون أو برتقال يوميًّا، والحد من تناول الأطعمة التي تحوي نسبة عالية من الموالح، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه؛ لاحتوائها على نِسَب عالية من الفيتامينات، والحذر من الأدوية وعدم تناولها إلا بوصفة طبية.