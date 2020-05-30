النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا.. تراجع في الوفيات اليومية بكورونا بعد قفزة قياسية

مع ارتفاع طفيف لليوم الثالث على التوالي بأعداد المصابين

بعد قفزة قياسية بـ 232 وفاة في اليوم السابق، سجّلت السلطات الصحية الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 181 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكّدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت بذلك 4555 حالة وفاة.

وأعلنت الغرفة، بحسب "روسيا اليوم"، رصد 8952 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبّب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير؛ ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً لليوم الثالث على التوالي (مقارنة بـ 8572 إصابة، أمس الجمعة، و8371 إصابة، الخميس، و8338 إصابة، الأربعاء).

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تمّ تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 396575، بما في ذلك 224551 حالة نشطة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (78 وفاة و2367 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدّر قائمة المناطق الأكثر تضرراً بالفيروس التاجي في روسيا بـ 2408 وفيات و178196 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن 8212 مريضاً تماثلوا للشفاء التام من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 167469.

وأُجريت في روسيا حتى الآن 10.3 مليون فحص طبي لتشخيص حالات كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا.. تراجع في الوفيات اليومية بكورونا بعد قفزة قياسية
سبق

بعد قفزة قياسية بـ 232 وفاة في اليوم السابق، سجّلت السلطات الصحية الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 181 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكّدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت بذلك 4555 حالة وفاة.

وأعلنت الغرفة، بحسب "روسيا اليوم"، رصد 8952 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبّب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير؛ ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً لليوم الثالث على التوالي (مقارنة بـ 8572 إصابة، أمس الجمعة، و8371 إصابة، الخميس، و8338 إصابة، الأربعاء).

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تمّ تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 396575، بما في ذلك 224551 حالة نشطة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (78 وفاة و2367 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدّر قائمة المناطق الأكثر تضرراً بالفيروس التاجي في روسيا بـ 2408 وفيات و178196 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن 8212 مريضاً تماثلوا للشفاء التام من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 167469.

وأُجريت في روسيا حتى الآن 10.3 مليون فحص طبي لتشخيص حالات كورونا.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
11:28 AM

روسيا.. تراجع في الوفيات اليومية بكورونا بعد قفزة قياسية

مع ارتفاع طفيف لليوم الثالث على التوالي بأعداد المصابين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
449

بعد قفزة قياسية بـ 232 وفاة في اليوم السابق، سجّلت السلطات الصحية الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 181 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكّدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت بذلك 4555 حالة وفاة.

وأعلنت الغرفة، بحسب "روسيا اليوم"، رصد 8952 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبّب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير؛ ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً لليوم الثالث على التوالي (مقارنة بـ 8572 إصابة، أمس الجمعة، و8371 إصابة، الخميس، و8338 إصابة، الأربعاء).

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تمّ تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 396575، بما في ذلك 224551 حالة نشطة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (78 وفاة و2367 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدّر قائمة المناطق الأكثر تضرراً بالفيروس التاجي في روسيا بـ 2408 وفيات و178196 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن 8212 مريضاً تماثلوا للشفاء التام من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 167469.

وأُجريت في روسيا حتى الآن 10.3 مليون فحص طبي لتشخيص حالات كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,930
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,945
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,721

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة