امرأة وأرغب في إخفاء صورتي الشخصية.. "توكلنا" يجيب على أبرز الأسئلة

استفسارات وردته عبر "تويتر"

أجاب تطبيق "توكلنا" عن أبرز الأسئلة التي وردته من مستخدمي التطبيق عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ومنها استفسارات حول كيفية إخفاء الصورة الشخصية للنساء، إضافة إلى ظهور رسالة بتوقف التطبيق عند بعض المستخدمين.

وحول كيفية إخفاء صورة المرأة الشخصية في التطبيق، أفاد "توكلنا" بأنه يمكن إخفاؤها عن طريق التوجه إلى (حسابي)، واختيار (إخفاء صورة الشخصية).

وأشار "توكلنا" إلى ضرورة تحديث التطبيق لآخر نسخة في حال ظهور رسالة "إيقاف توكلنا" لدى المستخدمين.

وأفاد التطبيق بإمكانية تعريف رقم الجوال للتسجيل في التطبيق عبر الاستعانة بأحد مستخدمي أبشر، وذلك عبر دخوله للمنصة واستخدام خدمة تعريف الرقم لتطبيق توكلنا.

أما في حال عدم ورود رسالة التحقق عند التسجيل، وظهور رسالة بأن الرقم مسجل في أبشر مسبقاً عند إدخال البيانات مرة أخرى، فقد أكد "توكلنا" على من تواجهه تلك المشكلة بالتواصل مع الدعم الفني عبر الرقم الموحد: 8001289999، أو عبر حسابهم على توتير، أو من خلال البريد الإلكتروني: contact@tawakkalna.com