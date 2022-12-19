"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار على منطقة جازان

مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنّي مستوى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم؛ تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، تشمل: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفاء، هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً - بمشيئة الله -.



من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.