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إجراءات استثنائية بحق المواطنين الذين زاروا إيران.. تعرف عليها

في إطار حرصها على سلامة مواطنيها ولمنع تفشي "كورونا"

في إطار حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحيلولة دون انتشار فيروس كورونا عالميًا، استثنت المملكة مواطنيها الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى الإفصاح عن ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

ويقع المواطنون الذين زاروا إيران أمام مسؤولية أخلاقية وواجب وطني تجاه أسرهم ومجتمعهم ووطنهم بضرورة الإفصاح عن زيارتهم؛ للتأكد من خلوهم من المرض، الذي اتخذ من إيران بؤرة له، وذلك حرصًا على أسرهم ومجتمعهم من تفشيه.

وحث مصدر مسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حاليًا بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأشار المصدر إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين وجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وتعد تلك الإجراءات الاستثنائية والتي تعفي المواطنين المبادرين من مخالفة نظام وأحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، واحدة من الإجراءات التي تتخذها المملكة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومنع تفشي الفيروس سريع الانتشار.

ما مخالفة السفر إلى إيران؟

وتُعد إيران من بين الدول التي تحظر المملكة السفر إليها على مواطنيها، ووفقًا للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إليها، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، فضلاً عن غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، ويستثنى من ذلك من يبادر إلى الإفصاح عن سفره إلى تلك البقعة الموبوءة في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وعلقت المملكة في الآونة الأخيرة سفر المقيمين فيها إلى إيران، في إطار الاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين إلى المملكة، ممن سبق لهم الوجود في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يومًا من خروجه من إيران).

وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة إلى السعودية، بحسب ما صرح به المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات في وقتٍ سابق.

فيروس كورونا الجديد إيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجراءات استثنائية بحق المواطنين الذين زاروا إيران.. تعرف عليها
سبق

في إطار حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحيلولة دون انتشار فيروس كورونا عالميًا، استثنت المملكة مواطنيها الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى الإفصاح عن ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

ويقع المواطنون الذين زاروا إيران أمام مسؤولية أخلاقية وواجب وطني تجاه أسرهم ومجتمعهم ووطنهم بضرورة الإفصاح عن زيارتهم؛ للتأكد من خلوهم من المرض، الذي اتخذ من إيران بؤرة له، وذلك حرصًا على أسرهم ومجتمعهم من تفشيه.

وحث مصدر مسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حاليًا بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأشار المصدر إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين وجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وتعد تلك الإجراءات الاستثنائية والتي تعفي المواطنين المبادرين من مخالفة نظام وأحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، واحدة من الإجراءات التي تتخذها المملكة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومنع تفشي الفيروس سريع الانتشار.

ما مخالفة السفر إلى إيران؟

وتُعد إيران من بين الدول التي تحظر المملكة السفر إليها على مواطنيها، ووفقًا للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إليها، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، فضلاً عن غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، ويستثنى من ذلك من يبادر إلى الإفصاح عن سفره إلى تلك البقعة الموبوءة في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وعلقت المملكة في الآونة الأخيرة سفر المقيمين فيها إلى إيران، في إطار الاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين إلى المملكة، ممن سبق لهم الوجود في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يومًا من خروجه من إيران).

وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة إلى السعودية، بحسب ما صرح به المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات في وقتٍ سابق.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
11:00 PM

إجراءات استثنائية بحق المواطنين الذين زاروا إيران.. تعرف عليها

في إطار حرصها على سلامة مواطنيها ولمنع تفشي "كورونا"

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ياسر نجدي - الرياض
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10,063

في إطار حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحيلولة دون انتشار فيروس كورونا عالميًا، استثنت المملكة مواطنيها الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى الإفصاح عن ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

ويقع المواطنون الذين زاروا إيران أمام مسؤولية أخلاقية وواجب وطني تجاه أسرهم ومجتمعهم ووطنهم بضرورة الإفصاح عن زيارتهم؛ للتأكد من خلوهم من المرض، الذي اتخذ من إيران بؤرة له، وذلك حرصًا على أسرهم ومجتمعهم من تفشيه.

وحث مصدر مسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حاليًا بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأشار المصدر إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين وجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وتعد تلك الإجراءات الاستثنائية والتي تعفي المواطنين المبادرين من مخالفة نظام وأحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، واحدة من الإجراءات التي تتخذها المملكة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومنع تفشي الفيروس سريع الانتشار.

ما مخالفة السفر إلى إيران؟

وتُعد إيران من بين الدول التي تحظر المملكة السفر إليها على مواطنيها، ووفقًا للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إليها، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، فضلاً عن غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، ويستثنى من ذلك من يبادر إلى الإفصاح عن سفره إلى تلك البقعة الموبوءة في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وعلقت المملكة في الآونة الأخيرة سفر المقيمين فيها إلى إيران، في إطار الاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين إلى المملكة، ممن سبق لهم الوجود في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يومًا من خروجه من إيران).

وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة إلى السعودية، بحسب ما صرح به المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات في وقتٍ سابق.

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