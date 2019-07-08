وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": حرصاً من #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية، على تقديم التسهيلات لمستفيديها، تمّ فتح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من تاريخ 7 ذو القعدة إلى تاريخ 6 المحرم لمَن تمّ اعتماد تسجيلهم للعام الدراسي 1440 / 1441هـ.

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فتح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من 7 ذو القعدة.

فتح إمكانية نقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من 7 ذو القعدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-08 أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فتح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من 7 ذو القعدة. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": حرصاً من #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية، على تقديم التسهيلات لمستفيديها، تمّ فتح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من تاريخ 7 ذو القعدة إلى تاريخ 6 المحرم لمَن تمّ اعتماد تسجيلهم للعام الدراسي 1440 / 1441هـ.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 08:33 AM

فتح إمكانية نقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من 7 ذو القعدة وزارة العمل: حرصاً على تقديم التسهيلات لمستفيديها لمَن اعتُمد تسجيلهم





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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فتح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من 7 ذو القعدة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": حرصاً من #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية، على تقديم التسهيلات لمستفيديها، تمّ فتح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من تاريخ 7 ذو القعدة إلى تاريخ 6 المحرم لمَن تمّ اعتماد تسجيلهم للعام الدراسي 1440 / 1441هـ.