الدفاع المدني بمكة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة تقلبات جوية محتملة

وسط توقعات بهطول أمطار اليوم حتى الساعة التاسعة ليلاً

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين، اليوم، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة.

جاء ذلك وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة (احتمالية هطول من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وذلك خلال الفترة من عصر اليوم حتى الساعة التاسعة ليلاً.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وطالب الرائد "الشريف" بتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة اثناء نشاط الرياح.

وأكد "الشريف" أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.