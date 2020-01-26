"ترامب" أيّد الانقلاب عليه.. "مرتزقة روس" يصلون فنزويلا لمساندة "مادورو"!

تابعون لمجموعة "فاغنر" التي نفذت مهمات بأوكرانيا وسوريا سابقًا وحاضرة في إفريقيا

وصل عدد من "المرتزقة" الروس إلى العاصمة الفنزويلية "كاراكاس" لمساندة الرئيس نيكولاس مادورو الحليف لموسكو في خضم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بعدما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، مؤخرًا، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وبعد دقائق اعترف به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصف حكومة "مادورو" بغير الشرعية.

وأوردت وكالة "رويترز" نقلًا عن ثلاثة مصادر: أن "المرتزقة" تابعون لمجموعة "فاغنر" الروسية؛ وهي شركة عسكرية خاصة سبق لها أن نفّذت مهمات بأوكرانيا وسوريا، وتقول تقارير إعلامية: إنها حاضرة أيضًا في دول إفريقية.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، عن يفغيني شاباييف، وهو عسكري روسي سابق؛ أن أمرًا صدر في روسيا، يوم الاثنين، حتى يتم تشكيل مجموعة للذهاب إلى فنزويلا بغرض حماية مسؤولين كبار.

وينشط "شاباييف" في الدفاع عن حقوق العسكريين القدامى، وقال: إنه على علم بذهاب أشخاص من المتعاقدين العسكريين إلى البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.

وأضافت "غارديان" أن متحدثًا حكوميًّا في روسيا لم يعلق على التقرير، لكنه أخبر "رويترز" في وقت سابق، أن الكرملين ليس لديه معلومات بهذا الشأن.

وفيما قدر "شاباييف" عدد المرتزقة بنحو 400، تحدث مصدران آخران عن عدد أقل، كما تضاربت الأنباء أيضًا بشأن وصول أفراد الشركة الروسية الخاصة.

وإلى جانب الرئيس الأمريكي، أعلن رؤساء كلٍّ من الأرجنتين وكولومبيا وكندا والإكوادور وباراغوي والبرازيل وتشيلي وبنما وكوستاريكا وغواتيمالا؛ تأييدهم لـ"غوايدو" رئيسًا مؤقتًا للبلاد "ريثما تجري انتخابات ديمقراطية وشفافة"، على حد قولهم.

واستثمرت كلٌّ من روسيا والصين بشكل لافت في فنزويلا، وهاجم البلدان واشنطن بسبب ما اعتبرتاه انتهاكًا لسيادة "كاراكاس"، وقالتا: إن الولايات المتحدة تتدخّل في شؤون البلد بشكل تدميري.