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وفد طبي وفني بجامعة الطائف يشارك في مؤتمر المحاكاة السعودي

" الخديدي" حقق المركز الثاني بمسابقة (سيم تيك)

شاركت جامعة الطائف، ممثلةً بعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والفنيين من مركز جامعة الطائف للمحاكاة والمهارات السريرية في مؤتمر المحاكاة السعودي، الذي نظمته وزارة الصحة في الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ إبريل الجاري.

وفاز الفني بجامعة الطائف سعد بن محمد الخديدي، بالمركز الثاني في مسابقة فنيي المحاكاة (سيم تيك)، التي استمرت على مدى يومين على هامش المؤتمر، وتضمنت مراحل وتصفيات عدة، شملت العديد من الأنشطة والممارسات المعتمدة بمراكز المحاكاة، مثل تحضير سيناريو لحالات محاكاة، وتوصيل أجهزة ودمى المحاكاة وتركيبها، وتجهيز حالات افتراضية للطوارئ أو العمليات.

وقالت عميدة كلية الطب بجامعة الطائف الدكتورة دلال بنت محيي الدين نمنقاني، إن المؤتمر ركّز في دورته الحالية على تدريب وتأهيل واعتماد فنيي المحاكاة.

وأشارت الدكتورة نمنقاني في هذا الصدد إلى أن جامعة الطائف أنجزت خطوات مهمة في فتح المجال للكادر الإداري والفني بالجامعة لتقديم مبادرات تطويرية، كان لمجال المحاكاة والمهارات السريرية نصيب جيد منها. وبيّنت عميد كلية الطب بجامعة الطائف أن من بين تلك المبادرات التطويرية مبادرة النظام التقني لإدارة مركز المحاكاة والمهارات السريرية، المقدمة من الفنية ريم الزهراني، ومبادرة تدريب وتأهيل المرضى القياسيين من الفنية تغريد باشا.

وأشارت الدكتورة نمنقاني إلى أن تخصص فنيي المحاكاة والمهارات السريرية يعد من التخصصات المستحدثة والواعدة في مجال التعليم الطبي والتدريب المهني وتدريب العاملين في القطاع الصحي.

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وفد طبي وفني بجامعة الطائف يشارك في مؤتمر المحاكاة السعودي
سبق

شاركت جامعة الطائف، ممثلةً بعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والفنيين من مركز جامعة الطائف للمحاكاة والمهارات السريرية في مؤتمر المحاكاة السعودي، الذي نظمته وزارة الصحة في الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ إبريل الجاري.

وفاز الفني بجامعة الطائف سعد بن محمد الخديدي، بالمركز الثاني في مسابقة فنيي المحاكاة (سيم تيك)، التي استمرت على مدى يومين على هامش المؤتمر، وتضمنت مراحل وتصفيات عدة، شملت العديد من الأنشطة والممارسات المعتمدة بمراكز المحاكاة، مثل تحضير سيناريو لحالات محاكاة، وتوصيل أجهزة ودمى المحاكاة وتركيبها، وتجهيز حالات افتراضية للطوارئ أو العمليات.

وقالت عميدة كلية الطب بجامعة الطائف الدكتورة دلال بنت محيي الدين نمنقاني، إن المؤتمر ركّز في دورته الحالية على تدريب وتأهيل واعتماد فنيي المحاكاة.

وأشارت الدكتورة نمنقاني في هذا الصدد إلى أن جامعة الطائف أنجزت خطوات مهمة في فتح المجال للكادر الإداري والفني بالجامعة لتقديم مبادرات تطويرية، كان لمجال المحاكاة والمهارات السريرية نصيب جيد منها. وبيّنت عميد كلية الطب بجامعة الطائف أن من بين تلك المبادرات التطويرية مبادرة النظام التقني لإدارة مركز المحاكاة والمهارات السريرية، المقدمة من الفنية ريم الزهراني، ومبادرة تدريب وتأهيل المرضى القياسيين من الفنية تغريد باشا.

وأشارت الدكتورة نمنقاني إلى أن تخصص فنيي المحاكاة والمهارات السريرية يعد من التخصصات المستحدثة والواعدة في مجال التعليم الطبي والتدريب المهني وتدريب العاملين في القطاع الصحي.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
09:03 PM

وفد طبي وفني بجامعة الطائف يشارك في مؤتمر المحاكاة السعودي

" الخديدي" حقق المركز الثاني بمسابقة (سيم تيك)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شاركت جامعة الطائف، ممثلةً بعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والفنيين من مركز جامعة الطائف للمحاكاة والمهارات السريرية في مؤتمر المحاكاة السعودي، الذي نظمته وزارة الصحة في الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ إبريل الجاري.

وفاز الفني بجامعة الطائف سعد بن محمد الخديدي، بالمركز الثاني في مسابقة فنيي المحاكاة (سيم تيك)، التي استمرت على مدى يومين على هامش المؤتمر، وتضمنت مراحل وتصفيات عدة، شملت العديد من الأنشطة والممارسات المعتمدة بمراكز المحاكاة، مثل تحضير سيناريو لحالات محاكاة، وتوصيل أجهزة ودمى المحاكاة وتركيبها، وتجهيز حالات افتراضية للطوارئ أو العمليات.

وقالت عميدة كلية الطب بجامعة الطائف الدكتورة دلال بنت محيي الدين نمنقاني، إن المؤتمر ركّز في دورته الحالية على تدريب وتأهيل واعتماد فنيي المحاكاة.

وأشارت الدكتورة نمنقاني في هذا الصدد إلى أن جامعة الطائف أنجزت خطوات مهمة في فتح المجال للكادر الإداري والفني بالجامعة لتقديم مبادرات تطويرية، كان لمجال المحاكاة والمهارات السريرية نصيب جيد منها. وبيّنت عميد كلية الطب بجامعة الطائف أن من بين تلك المبادرات التطويرية مبادرة النظام التقني لإدارة مركز المحاكاة والمهارات السريرية، المقدمة من الفنية ريم الزهراني، ومبادرة تدريب وتأهيل المرضى القياسيين من الفنية تغريد باشا.

وأشارت الدكتورة نمنقاني إلى أن تخصص فنيي المحاكاة والمهارات السريرية يعد من التخصصات المستحدثة والواعدة في مجال التعليم الطبي والتدريب المهني وتدريب العاملين في القطاع الصحي.

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