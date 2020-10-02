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مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات المتنوعة للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان

ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وجرى أمس توزيع 155 خيمة في محلية بربر، وتوزيع 47 خيمة و245 مشمعًا و65 كرتون تمور في محلية الدامر، التابعتين لولاية نهر النيل، استفاد من إجمالي التوزيع 3072 فردًا، كما تم توزيع 100 خيمة و200 مشمع في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر، استفاد منها 1,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات المتنوعة للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وجرى أمس توزيع 155 خيمة في محلية بربر، وتوزيع 47 خيمة و245 مشمعًا و65 كرتون تمور في محلية الدامر، التابعتين لولاية نهر النيل، استفاد من إجمالي التوزيع 3072 فردًا، كما تم توزيع 100 خيمة و200 مشمع في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر، استفاد منها 1,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
04:16 PM

مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات المتنوعة للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان

ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وجرى أمس توزيع 155 خيمة في محلية بربر، وتوزيع 47 خيمة و245 مشمعًا و65 كرتون تمور في محلية الدامر، التابعتين لولاية نهر النيل، استفاد من إجمالي التوزيع 3072 فردًا، كما تم توزيع 100 خيمة و200 مشمع في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر، استفاد منها 1,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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