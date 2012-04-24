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"الإسلامية": إغلاق 19 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 19 إصابة بكورونا

قالت: يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 76 يومًا 801 مسجد تم فتح 764 منها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 19 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 76 يومًا 801 مسجد، تم فتح 764 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت أن المساجد المغلقة خمسة بمنطقة الرياض، وخمسة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجدًا، عشرة بمنطقة الرياض، وستة مساجد بالمنطقة الشرقية، وستة مساجد بمنطقة عسير، وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ونصحت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.. مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات المعتمدة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا واجب شرعي ومسؤولية وطنية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

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"الإسلامية": إغلاق 19 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 19 إصابة بكورونا
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 19 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 76 يومًا 801 مسجد، تم فتح 764 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت أن المساجد المغلقة خمسة بمنطقة الرياض، وخمسة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجدًا، عشرة بمنطقة الرياض، وستة مساجد بالمنطقة الشرقية، وستة مساجد بمنطقة عسير، وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ونصحت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.. مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات المعتمدة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا واجب شرعي ومسؤولية وطنية.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
10:09 PM

"الإسلامية": إغلاق 19 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 19 إصابة بكورونا

قالت: يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 76 يومًا 801 مسجد تم فتح 764 منها

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 19 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 76 يومًا 801 مسجد، تم فتح 764 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت أن المساجد المغلقة خمسة بمنطقة الرياض، وخمسة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجدًا، عشرة بمنطقة الرياض، وستة مساجد بالمنطقة الشرقية، وستة مساجد بمنطقة عسير، وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ونصحت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.. مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات المعتمدة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا واجب شرعي ومسؤولية وطنية.

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