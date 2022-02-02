طريقة العرض المتكاملة الجديدة من بريد "جيميل" ستكون متاحة في هذا التوقيت

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن موعد طرحها طريقة العرض المتكاملة الجديدة لبريد "جيميل" الخاص بها المعروفة باسم "وورك سبيس".

وأوضح "جوجل" في بيان رسمي أنها ستطرح طريقة العرض المتكاملة لمنظومة "وورك سبيس" في بريد "جيميل" بدءًا من 8 فبراير الجاري.

وستمنح "جوجل" لمستخدمي "جيميل" خيار الوصول إلى الطريقة الجديدة أو البقاء على نفس المنظومة القديمة، حتى أبريل المقبل.

وحذرت جوجل المستخدمين أنه بدءًا من يونيو المقبل سيكون لزامًا على كافة مستخدمي "جيميل" التعامل مع "طريقة العرض المتكامل" الجديدة التي توفر عددًا كبيرًا من المزايا الجديدة والاستثنائية.

وستقدم طريقة العرض المتكامل الجديدة على "جيميل" إمكانية الوصول إلى تقنية "الدردشة المبسطة" الجديدة عبر "جيميل".

وتهدف طريقة العرض المدمجة إلى مساعدتك في التنقل بين البريد والمحادثات والاجتماعات دون تبديل علامات التبويب، وسيكون لديك في النهاية بريد إلكتروني ونتائج بحث دردشة موحدة.

وستعتمد "جوجل" على "فقاعات" الإشعارات لتنبيهك إلى المشكلات التي تحتاج إلى إجراءات فورية.

ويوفر هذا بشكل مثالي تركيزًا أكثر وضوحًا، ناهيك عن واجهة أقل ترابطًا مما تراه اليوم، وإن كان ذلك بدون راحة وجود كل شيء على شاشة واحدة في بعض الحالات.