النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : تمديد فترة السماح في التجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان .. ومنع كامل للتجول أيام العيد في عموم المملكة

وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك

عبّر عن تمنياته بالتوفيق في توطيد العلاقات بكل المجالات التي تخدم البلدين

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة السيد نيل كرومبتون.

وبحث الوزير "آل الشيخ" مع السفير البريطاني عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن تمنياته بأن يدوم التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك في كل المجالات التي تخدم البلدين الصديقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة السيد نيل كرومبتون.

وبحث الوزير "آل الشيخ" مع السفير البريطاني عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن تمنياته بأن يدوم التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك في كل المجالات التي تخدم البلدين الصديقين.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:34 PM

وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك

عبّر عن تمنياته بالتوفيق في توطيد العلاقات بكل المجالات التي تخدم البلدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
169

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة السيد نيل كرومبتون.

وبحث الوزير "آل الشيخ" مع السفير البريطاني عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن تمنياته بأن يدوم التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك في كل المجالات التي تخدم البلدين الصديقين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,176
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,150
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,381
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة