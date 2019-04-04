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النصر يسقط الرائد بخماسية وجماهيره تردد: صدارة بس

في افتتاح الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تربع النصر على قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن مزق شباك الرائد بخماسية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة 26.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 61، وبقي الرائد على رصيده السابق 31 في المركز الـعاشر.
استحوذ النصر على مجريات اللعب، بل وحسم النتيجة مبكراً وتحديداً في شوطها الأول، بعد أن أحرز رباعية عن طريق هداف الفريق والدوري "المغربي" عبدالرزاق حمدالله (هدفين)، و"بيتروس"، ومحمد عطوه بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقائق (2 ,8 ,29 ,38)

وفي الشوط الثاني أضاف حمدالله الهدف الخامس (26 هدفاً في الدوري) عند الدقيقة 60 (هاتريك).
وعند الدقيقة 67 يشهر حكم اللقاء الجامبي "باكاري جاساما" البطاقة الحمراء للاعب الرائد صالح الشهري، ليكمل المستضيف اللقاء بعشرة لاعبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يسقط الرائد بخماسية وجماهيره تردد: صدارة بس
سبق

تربع النصر على قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن مزق شباك الرائد بخماسية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة 26.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 61، وبقي الرائد على رصيده السابق 31 في المركز الـعاشر.
استحوذ النصر على مجريات اللعب، بل وحسم النتيجة مبكراً وتحديداً في شوطها الأول، بعد أن أحرز رباعية عن طريق هداف الفريق والدوري "المغربي" عبدالرزاق حمدالله (هدفين)، و"بيتروس"، ومحمد عطوه بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقائق (2 ,8 ,29 ,38)

وفي الشوط الثاني أضاف حمدالله الهدف الخامس (26 هدفاً في الدوري) عند الدقيقة 60 (هاتريك).
وعند الدقيقة 67 يشهر حكم اللقاء الجامبي "باكاري جاساما" البطاقة الحمراء للاعب الرائد صالح الشهري، ليكمل المستضيف اللقاء بعشرة لاعبين.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
08:59 PM

النصر يسقط الرائد بخماسية وجماهيره تردد: صدارة بس

في افتتاح الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
16
1,684

تربع النصر على قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن مزق شباك الرائد بخماسية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة 26.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 61، وبقي الرائد على رصيده السابق 31 في المركز الـعاشر.
استحوذ النصر على مجريات اللعب، بل وحسم النتيجة مبكراً وتحديداً في شوطها الأول، بعد أن أحرز رباعية عن طريق هداف الفريق والدوري "المغربي" عبدالرزاق حمدالله (هدفين)، و"بيتروس"، ومحمد عطوه بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقائق (2 ,8 ,29 ,38)

وفي الشوط الثاني أضاف حمدالله الهدف الخامس (26 هدفاً في الدوري) عند الدقيقة 60 (هاتريك).
وعند الدقيقة 67 يشهر حكم اللقاء الجامبي "باكاري جاساما" البطاقة الحمراء للاعب الرائد صالح الشهري، ليكمل المستضيف اللقاء بعشرة لاعبين.

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