النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

"متحدث الصحة": الفحص المجتمعي لن يعني ذهاب الفرق للمنازل بشكل مباشر ومفاجئ

أكد أن الإجراءات ستتم بالتنظيم والمنهجية ووفق الشكل الرسمي

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التذكير بأن وزارة الصحة والجهات المشاركة معها في مواجهة جائحة فيروس كورونا بدأت الفحص الموسع من خلال عدة طرق، من بينها أن يكون موجهًا باتجاه بؤر معينة.
وقال "العبدالعالي": حرصنا على التواصل لإجراء المسح النشط وما زالت كل هذه الإجراءات مستمرة.

وحول تفاصيل الفحص المجتمعي الذي تعتزم وزارة الصحة البدء في تنفيذه يوم غد الجمعة، قال المتحدث: الفحص الموسع مستمر وبعدة طرق ومنهجيات كلها علمية ومنظمة سيتم التواصل فيها مع الجميع من خلال القنوات الرسمية .

وأضاف : تم تداول بعض الأمور في وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض قنوات نقل المعلومة والأخبار إلا أن معظمهما لم يكن دقيقًا ؛ وقد تصور البعض أن الفرق ستذهب للمنازل بشكل مباشر أو حتى مفاجئ وتبدأ بعملية المسح.. وهذا كله غير دقيق وغير سليم وغير صحيح.

وأردف: الإجراءات منظمة وومنهجة والتواصل سيكون بشكل رسمي من خلال حصول على مواعيد ودعوات للحضور وإجراء الفحوص في الأماكن التي ستخصص لذلك وستكون العملية منظمة جدًا وسيعلن عنها في وقتها المناسب بتفاصيلها المناسبة للجميع.

ودعا "العبد العالي" إلى استقاء المعلومات من القنوات المخصصة الموثوقة الرسمية وعدم تداول أي شائعة خارج نطاق المنصات الحكومية الرسمية ومنصة وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"متحدث الصحة": الفحص المجتمعي لن يعني ذهاب الفرق للمنازل بشكل مباشر ومفاجئ
سبق

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التذكير بأن وزارة الصحة والجهات المشاركة معها في مواجهة جائحة فيروس كورونا بدأت الفحص الموسع من خلال عدة طرق، من بينها أن يكون موجهًا باتجاه بؤر معينة.
وقال "العبدالعالي": حرصنا على التواصل لإجراء المسح النشط وما زالت كل هذه الإجراءات مستمرة.

وحول تفاصيل الفحص المجتمعي الذي تعتزم وزارة الصحة البدء في تنفيذه يوم غد الجمعة، قال المتحدث: الفحص الموسع مستمر وبعدة طرق ومنهجيات كلها علمية ومنظمة سيتم التواصل فيها مع الجميع من خلال القنوات الرسمية .

وأضاف : تم تداول بعض الأمور في وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض قنوات نقل المعلومة والأخبار إلا أن معظمهما لم يكن دقيقًا ؛ وقد تصور البعض أن الفرق ستذهب للمنازل بشكل مباشر أو حتى مفاجئ وتبدأ بعملية المسح.. وهذا كله غير دقيق وغير سليم وغير صحيح.

وأردف: الإجراءات منظمة وومنهجة والتواصل سيكون بشكل رسمي من خلال حصول على مواعيد ودعوات للحضور وإجراء الفحوص في الأماكن التي ستخصص لذلك وستكون العملية منظمة جدًا وسيعلن عنها في وقتها المناسب بتفاصيلها المناسبة للجميع.

ودعا "العبد العالي" إلى استقاء المعلومات من القنوات المخصصة الموثوقة الرسمية وعدم تداول أي شائعة خارج نطاق المنصات الحكومية الرسمية ومنصة وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
04:41 PM

"متحدث الصحة": الفحص المجتمعي لن يعني ذهاب الفرق للمنازل بشكل مباشر ومفاجئ

أكد أن الإجراءات ستتم بالتنظيم والمنهجية ووفق الشكل الرسمي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
9,654

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التذكير بأن وزارة الصحة والجهات المشاركة معها في مواجهة جائحة فيروس كورونا بدأت الفحص الموسع من خلال عدة طرق، من بينها أن يكون موجهًا باتجاه بؤر معينة.
وقال "العبدالعالي": حرصنا على التواصل لإجراء المسح النشط وما زالت كل هذه الإجراءات مستمرة.

وحول تفاصيل الفحص المجتمعي الذي تعتزم وزارة الصحة البدء في تنفيذه يوم غد الجمعة، قال المتحدث: الفحص الموسع مستمر وبعدة طرق ومنهجيات كلها علمية ومنظمة سيتم التواصل فيها مع الجميع من خلال القنوات الرسمية .

وأضاف : تم تداول بعض الأمور في وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض قنوات نقل المعلومة والأخبار إلا أن معظمهما لم يكن دقيقًا ؛ وقد تصور البعض أن الفرق ستذهب للمنازل بشكل مباشر أو حتى مفاجئ وتبدأ بعملية المسح.. وهذا كله غير دقيق وغير سليم وغير صحيح.

وأردف: الإجراءات منظمة وومنهجة والتواصل سيكون بشكل رسمي من خلال حصول على مواعيد ودعوات للحضور وإجراء الفحوص في الأماكن التي ستخصص لذلك وستكون العملية منظمة جدًا وسيعلن عنها في وقتها المناسب بتفاصيلها المناسبة للجميع.

ودعا "العبد العالي" إلى استقاء المعلومات من القنوات المخصصة الموثوقة الرسمية وعدم تداول أي شائعة خارج نطاق المنصات الحكومية الرسمية ومنصة وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,726
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,799
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,806

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة