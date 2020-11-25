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ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 336 حالة وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في المكسيك أمس، بأن العدد الإجمالي للوفيات إثر الفيروس في البلاد قد بلغ 293186.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و39 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها أمس، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد قد بلغ 3401.

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ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية
سبق

سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 336 حالة وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في المكسيك أمس، بأن العدد الإجمالي للوفيات إثر الفيروس في البلاد قد بلغ 293186.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و39 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها أمس، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد قد بلغ 3401.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
08:41 AM

ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 336 حالة وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في المكسيك أمس، بأن العدد الإجمالي للوفيات إثر الفيروس في البلاد قد بلغ 293186.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و39 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها أمس، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد قد بلغ 3401.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,827
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,345
38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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