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3 مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه بمكة

بتوجيه "القويحص" لتخفيف الزحام عن السوق المركزية

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص ثلاثة مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه فيها بمكة المكرمة.

وجاء توجيه أمين مكة لتخفيف الزحام في السوق المركزية وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة.


وجاءت المواقع على النحو الآتي؛ طريق السيل مواقف حجز السيارات بشرق مكة، وطريق المدينة المنورة أمام كتابة عدل شمال مكة، وطريق الأمير نايف أمام مواقف حجز السيارات غرب مكة.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة أحمد العبدالله مكة المكرمة مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص سيارات الخضار والفواكه السوق المركزية فيروس كورونا الجديد

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3 مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه بمكة
سبق

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص ثلاثة مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه فيها بمكة المكرمة.

وجاء توجيه أمين مكة لتخفيف الزحام في السوق المركزية وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة.


وجاءت المواقع على النحو الآتي؛ طريق السيل مواقف حجز السيارات بشرق مكة، وطريق المدينة المنورة أمام كتابة عدل شمال مكة، وطريق الأمير نايف أمام مواقف حجز السيارات غرب مكة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:24 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:02 AM

3 مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه بمكة

بتوجيه "القويحص" لتخفيف الزحام عن السوق المركزية

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
2
2,461

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص ثلاثة مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه فيها بمكة المكرمة.

وجاء توجيه أمين مكة لتخفيف الزحام في السوق المركزية وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة.


وجاءت المواقع على النحو الآتي؛ طريق السيل مواقف حجز السيارات بشرق مكة، وطريق المدينة المنورة أمام كتابة عدل شمال مكة، وطريق الأمير نايف أمام مواقف حجز السيارات غرب مكة.

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