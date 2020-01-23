تحسباً لـ"كورونا".. دبي تخضع كل المسافرين القادمين إليها من الصين لفحص حراري

يجري عند بوابات مغلقة وآمنة في المطار

أعلنت سلطات مطار دبي الدولي اليوم (الخميس)، أنها ستخضع كل المسافرين القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مطارات دبي في بيان أوردته "فرانس 24" أن الفحص سيجري عند بوابات مغلقة وآمنة في المطار من قبل هيئة الصحة في دبي وفريق المركز الطبي في المطار.

من جهتها، ذكرت حكومة دبي اليوم أن أكثر من 3.6 ملايين مسافر صيني استخدموا مطار دبي في 2019، مشيرة إلى أن نحو 989 ألف سائح صيني زاروا الإمارة العام الماضي.

ويأتي الإعلان بينما يستعد مطار دبي لاستقبال الآلاف من السياح الصينيين قبل عطلة نهاية السنة الصينية الجديدة.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في ووهان في وسط الصين بحياة 17 شخصاً حتى الآن وأصاب المئات بحسب حصيلة أخيرة أثارت الخشية من تفشّيه في العالم أجمع.