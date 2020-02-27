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ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 14 حالة

بلغ إجمالي الإصابات 528 حالة بينهم 40 شخصًا تعافوا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيطاليا، إلى 528 حالة، من بينهم 40 شخصًا تعافوا من الفيروس.

وأفاد رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي في روما اليوم؛ بأن إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا سجل 37 حالة شفاء، إضافة إلى ثلاث حالات شفيت في روما في وقت سابق.


وأوضح أن عدد الوفيات ارتفع إلى 14 حالة، مشيرًا إلى أن العدد ما زال قيد التحقق, وأن من بين 528 حالة مصابة مؤكدة بالفيروس تخضع نحو 282 حالة لمزيد من التدقيق من جانب المعهد الوطني للصحة.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

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ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 14 حالة
سبق

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيطاليا، إلى 528 حالة، من بينهم 40 شخصًا تعافوا من الفيروس.

وأفاد رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي في روما اليوم؛ بأن إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا سجل 37 حالة شفاء، إضافة إلى ثلاث حالات شفيت في روما في وقت سابق.


وأوضح أن عدد الوفيات ارتفع إلى 14 حالة، مشيرًا إلى أن العدد ما زال قيد التحقق, وأن من بين 528 حالة مصابة مؤكدة بالفيروس تخضع نحو 282 حالة لمزيد من التدقيق من جانب المعهد الوطني للصحة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
04:23 PM

ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 14 حالة

بلغ إجمالي الإصابات 528 حالة بينهم 40 شخصًا تعافوا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيطاليا، إلى 528 حالة، من بينهم 40 شخصًا تعافوا من الفيروس.

وأفاد رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي في روما اليوم؛ بأن إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا سجل 37 حالة شفاء، إضافة إلى ثلاث حالات شفيت في روما في وقت سابق.


وأوضح أن عدد الوفيات ارتفع إلى 14 حالة، مشيرًا إلى أن العدد ما زال قيد التحقق, وأن من بين 528 حالة مصابة مؤكدة بالفيروس تخضع نحو 282 حالة لمزيد من التدقيق من جانب المعهد الوطني للصحة.

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