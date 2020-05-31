"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

"المدني" دعت إلى اتباع الإرشادات وأخذ الحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي حبونا وشرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.