النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العالقون خلف السيول ينتظرون.. رسالة من الإدارة لمعلمي الليث تُقابَل بسؤال!

أكدت أن صرف الطلاب مبكرًا هو إجراء غير مناسب وطالبتهم بالتواصل معها

في الوقت الذي طالَبَ فيه عدد من المعلمين والمعلمات القادمين من مكة وجدة للوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث، بتعليق الدراسة بسبب السيول المنقولة؛ أكدت الإدارة التعليمية بالليث، أن صرف الطلاب في ساعات مبكرة بسبب عدم وصول المعلمين للمدارس؛ يُعتبر إجراء غير مناسب؛ مطالبةً قادات المدارس بالتواصل معها، وتوجيه المعلمين بالانتظار لحين عبور السيول.

جاء ذلك في رسالة تلقاها عدد من قادات المدارس بالليث اليوم؛ في ظل الظروف الجوية التي تعيشها المحافظة، وجاء فيها: "هناك سيل في مزلقان غميقة وليس عندي تفاصيل عنه، ولكن المأمول في مثل هذه الحالات أن نستقبل طلابنا حتى وإن كان عدد المعلمين قليلًا، ثم نتواصل مع الزملاء ونوجههم بالانتظار عندما يجدون تحذيرًا حتى يسهل عبور الطريق ثم يحضرون إلى مدارسهم ونتعامل مع هذا التأخر وفق المعطيات، وصرف الطلاب في ساعات مبكرة بسبب الكهرباء أو قلة العدد أو عدم وصول الزملاء غير مناسب، والتواصل مع مكتب التعليم مطلب".

وعلى صعيد متصل؛ منعت سيول مزلقان الليث صباح اليوم الثلاثاء؛ ولليوم الثاني على التوالي، المعلمين والمعلمات القادمين من (مكة وجدة)، من الوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث؛ في مشهد تكرر كثيرًا مع مواسم الأمطار دون أدنى مسؤولية للمسافات الطويلة التي يقطعها المعلمون والمعلمات يوميًّا من منازلهم في المدن الرئيسة (جدة ومكة) قبل حلول ساعات الفجر الأولى بهدف الوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث.

وطالبوا المسؤولين في تعليم الليث بوضع حد لتلك المعاناة التي يتكبدونها، وإشعارهم بالحالة الجوية قبل وصولهم؛ للحد من مشقة وعناء السفر؛ متسائلين عن الأسباب التي حالت دون تعليق الدراسة في مثل هذه الظروف.

المعلمين المعلمات محافظة الليث سيول الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العالقون خلف السيول ينتظرون.. رسالة من الإدارة لمعلمي الليث تُقابَل بسؤال!
سبق

في الوقت الذي طالَبَ فيه عدد من المعلمين والمعلمات القادمين من مكة وجدة للوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث، بتعليق الدراسة بسبب السيول المنقولة؛ أكدت الإدارة التعليمية بالليث، أن صرف الطلاب في ساعات مبكرة بسبب عدم وصول المعلمين للمدارس؛ يُعتبر إجراء غير مناسب؛ مطالبةً قادات المدارس بالتواصل معها، وتوجيه المعلمين بالانتظار لحين عبور السيول.

جاء ذلك في رسالة تلقاها عدد من قادات المدارس بالليث اليوم؛ في ظل الظروف الجوية التي تعيشها المحافظة، وجاء فيها: "هناك سيل في مزلقان غميقة وليس عندي تفاصيل عنه، ولكن المأمول في مثل هذه الحالات أن نستقبل طلابنا حتى وإن كان عدد المعلمين قليلًا، ثم نتواصل مع الزملاء ونوجههم بالانتظار عندما يجدون تحذيرًا حتى يسهل عبور الطريق ثم يحضرون إلى مدارسهم ونتعامل مع هذا التأخر وفق المعطيات، وصرف الطلاب في ساعات مبكرة بسبب الكهرباء أو قلة العدد أو عدم وصول الزملاء غير مناسب، والتواصل مع مكتب التعليم مطلب".

وعلى صعيد متصل؛ منعت سيول مزلقان الليث صباح اليوم الثلاثاء؛ ولليوم الثاني على التوالي، المعلمين والمعلمات القادمين من (مكة وجدة)، من الوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث؛ في مشهد تكرر كثيرًا مع مواسم الأمطار دون أدنى مسؤولية للمسافات الطويلة التي يقطعها المعلمون والمعلمات يوميًّا من منازلهم في المدن الرئيسة (جدة ومكة) قبل حلول ساعات الفجر الأولى بهدف الوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث.

وطالبوا المسؤولين في تعليم الليث بوضع حد لتلك المعاناة التي يتكبدونها، وإشعارهم بالحالة الجوية قبل وصولهم؛ للحد من مشقة وعناء السفر؛ متسائلين عن الأسباب التي حالت دون تعليق الدراسة في مثل هذه الظروف.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
10:19 AM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:45 PM

العالقون خلف السيول ينتظرون.. رسالة من الإدارة لمعلمي الليث تُقابَل بسؤال!

أكدت أن صرف الطلاب مبكرًا هو إجراء غير مناسب وطالبتهم بالتواصل معها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
8,821

في الوقت الذي طالَبَ فيه عدد من المعلمين والمعلمات القادمين من مكة وجدة للوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث، بتعليق الدراسة بسبب السيول المنقولة؛ أكدت الإدارة التعليمية بالليث، أن صرف الطلاب في ساعات مبكرة بسبب عدم وصول المعلمين للمدارس؛ يُعتبر إجراء غير مناسب؛ مطالبةً قادات المدارس بالتواصل معها، وتوجيه المعلمين بالانتظار لحين عبور السيول.

جاء ذلك في رسالة تلقاها عدد من قادات المدارس بالليث اليوم؛ في ظل الظروف الجوية التي تعيشها المحافظة، وجاء فيها: "هناك سيل في مزلقان غميقة وليس عندي تفاصيل عنه، ولكن المأمول في مثل هذه الحالات أن نستقبل طلابنا حتى وإن كان عدد المعلمين قليلًا، ثم نتواصل مع الزملاء ونوجههم بالانتظار عندما يجدون تحذيرًا حتى يسهل عبور الطريق ثم يحضرون إلى مدارسهم ونتعامل مع هذا التأخر وفق المعطيات، وصرف الطلاب في ساعات مبكرة بسبب الكهرباء أو قلة العدد أو عدم وصول الزملاء غير مناسب، والتواصل مع مكتب التعليم مطلب".

وعلى صعيد متصل؛ منعت سيول مزلقان الليث صباح اليوم الثلاثاء؛ ولليوم الثاني على التوالي، المعلمين والمعلمات القادمين من (مكة وجدة)، من الوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث؛ في مشهد تكرر كثيرًا مع مواسم الأمطار دون أدنى مسؤولية للمسافات الطويلة التي يقطعها المعلمون والمعلمات يوميًّا من منازلهم في المدن الرئيسة (جدة ومكة) قبل حلول ساعات الفجر الأولى بهدف الوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث.

وطالبوا المسؤولين في تعليم الليث بوضع حد لتلك المعاناة التي يتكبدونها، وإشعارهم بالحالة الجوية قبل وصولهم؛ للحد من مشقة وعناء السفر؛ متسائلين عن الأسباب التي حالت دون تعليق الدراسة في مثل هذه الظروف.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,638
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,999
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة