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"الاتصالات" تستعرض دور التحول الرقمي في التغلب على تحديات المرحلة

في لقاء عقد بالتعاون مع غرفة الرياض بمشاركة "السواحة" و"العجلان"

عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغرفة الرياض اليوم بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، وعدد من قيادات الجهتين ومنسوبيها لقاءً افتراضياً لمناقشة سبل الاستفادة من دور التحول الرقمي لتخفيف الآثار الناتجة عن جائحة كورونا على القطاعات وفرص الواقع الجديد لما بعد الجائحة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المشاركون أن المملكة وفي ظل هذا الوضع الصحي الطارئ برهنت على ريادتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرين إلى الفائدة العظيمة التي جنت المملكة ثمارها من خلال توافر هذه البنية الرقمية المتينة، والتي أسهمت في تحمل ضغط الاستخدام، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، لافتين إلى أن رؤية المملكة 2030 والتي يعدّ التحوّل الرقمي ممكّناً رئيساً فيها مكّنت من إرساء بنية رقمية متطورة.

واستعرض اللقاء حزمة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الوزارة بما يضمن سير الحياة بشكلها الطبيعي في المملكة، ومنها دور الوزارة في تعزيز مبادرة الحكومة الإلكترونية وتوجهاتها مع العمل والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى خطط وتوجهات التحوّل الرقمي بعد جائحة كورونا، وأيضاً دور الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة في حلول الجائحة.

كما ركز اللقاء على الاقتصاد التشاركي ودوره في التخفيف من آثار الجائحة، ودور منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم رياديي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، وكذلك مستقبل وتوجهات الخدمات البريدية واللوجستية في المملكة، والفرص الممكنة للقطاع الخاص، وتحدث المشاركون عن حجم وتوقعات الاقتصاد الرقمي في المملكة خصوصاً وأن المملكة رئيس مجموعة العشرين لهذه الدورة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات تعمل على الاستثمار الأمثل للتقنية، والتأكد من سير كافة العمليات الحيوية للدولة خلال فترة تعليق الدراسة، وتفعيل نظام التعليم عن بعد، حيث رسخت الوزارة بمعاونة شركائها في القطاعين العام والخاص قطاعاً قوياً يعتمد على بنية رقمية متقدمة تضاهي الأفضل على مستوى العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات" تستعرض دور التحول الرقمي في التغلب على تحديات المرحلة
سبق

عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغرفة الرياض اليوم بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، وعدد من قيادات الجهتين ومنسوبيها لقاءً افتراضياً لمناقشة سبل الاستفادة من دور التحول الرقمي لتخفيف الآثار الناتجة عن جائحة كورونا على القطاعات وفرص الواقع الجديد لما بعد الجائحة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المشاركون أن المملكة وفي ظل هذا الوضع الصحي الطارئ برهنت على ريادتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرين إلى الفائدة العظيمة التي جنت المملكة ثمارها من خلال توافر هذه البنية الرقمية المتينة، والتي أسهمت في تحمل ضغط الاستخدام، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، لافتين إلى أن رؤية المملكة 2030 والتي يعدّ التحوّل الرقمي ممكّناً رئيساً فيها مكّنت من إرساء بنية رقمية متطورة.

واستعرض اللقاء حزمة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الوزارة بما يضمن سير الحياة بشكلها الطبيعي في المملكة، ومنها دور الوزارة في تعزيز مبادرة الحكومة الإلكترونية وتوجهاتها مع العمل والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى خطط وتوجهات التحوّل الرقمي بعد جائحة كورونا، وأيضاً دور الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة في حلول الجائحة.

كما ركز اللقاء على الاقتصاد التشاركي ودوره في التخفيف من آثار الجائحة، ودور منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم رياديي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، وكذلك مستقبل وتوجهات الخدمات البريدية واللوجستية في المملكة، والفرص الممكنة للقطاع الخاص، وتحدث المشاركون عن حجم وتوقعات الاقتصاد الرقمي في المملكة خصوصاً وأن المملكة رئيس مجموعة العشرين لهذه الدورة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات تعمل على الاستثمار الأمثل للتقنية، والتأكد من سير كافة العمليات الحيوية للدولة خلال فترة تعليق الدراسة، وتفعيل نظام التعليم عن بعد، حيث رسخت الوزارة بمعاونة شركائها في القطاعين العام والخاص قطاعاً قوياً يعتمد على بنية رقمية متقدمة تضاهي الأفضل على مستوى العالم.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
06:08 PM

"الاتصالات" تستعرض دور التحول الرقمي في التغلب على تحديات المرحلة

في لقاء عقد بالتعاون مع غرفة الرياض بمشاركة "السواحة" و"العجلان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغرفة الرياض اليوم بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، وعدد من قيادات الجهتين ومنسوبيها لقاءً افتراضياً لمناقشة سبل الاستفادة من دور التحول الرقمي لتخفيف الآثار الناتجة عن جائحة كورونا على القطاعات وفرص الواقع الجديد لما بعد الجائحة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المشاركون أن المملكة وفي ظل هذا الوضع الصحي الطارئ برهنت على ريادتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرين إلى الفائدة العظيمة التي جنت المملكة ثمارها من خلال توافر هذه البنية الرقمية المتينة، والتي أسهمت في تحمل ضغط الاستخدام، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، لافتين إلى أن رؤية المملكة 2030 والتي يعدّ التحوّل الرقمي ممكّناً رئيساً فيها مكّنت من إرساء بنية رقمية متطورة.

واستعرض اللقاء حزمة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الوزارة بما يضمن سير الحياة بشكلها الطبيعي في المملكة، ومنها دور الوزارة في تعزيز مبادرة الحكومة الإلكترونية وتوجهاتها مع العمل والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى خطط وتوجهات التحوّل الرقمي بعد جائحة كورونا، وأيضاً دور الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة في حلول الجائحة.

كما ركز اللقاء على الاقتصاد التشاركي ودوره في التخفيف من آثار الجائحة، ودور منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم رياديي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، وكذلك مستقبل وتوجهات الخدمات البريدية واللوجستية في المملكة، والفرص الممكنة للقطاع الخاص، وتحدث المشاركون عن حجم وتوقعات الاقتصاد الرقمي في المملكة خصوصاً وأن المملكة رئيس مجموعة العشرين لهذه الدورة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات تعمل على الاستثمار الأمثل للتقنية، والتأكد من سير كافة العمليات الحيوية للدولة خلال فترة تعليق الدراسة، وتفعيل نظام التعليم عن بعد، حيث رسخت الوزارة بمعاونة شركائها في القطاعين العام والخاص قطاعاً قوياً يعتمد على بنية رقمية متقدمة تضاهي الأفضل على مستوى العالم.

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