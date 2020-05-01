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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

"الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة "شكرًا"

تقديرًا لدور العاملين في مواجهة "كورونا"

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة جازان- اليوم، مبادرة "شكرًا" برعاية من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من العلماء والدعاة في إلقاء محاضرات وكلمات للتنويه بدور العاملين في الميدان للتصدي لوباء كورونا المستجد، ضِمن برامج وأعمال الوزارة التي تواكب بها جهود القيادة الرشيدة.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي: المبادرة تستهدف شكر المؤذنين والدعاة إلى الله ورجال الأمن وأبطال الصحة، عبر طرح موضوعات للتنويه والإشادة بأعمالهم ودورهم وواجب المجتمع تجاههم، إلى جانب تحفيزهم المعنوي في القيام بواجب وشرف حماية صحة المواطنين والمقيمين في هذا البلاد المباركة.

وأضاف: برنامج المبادرة يفتتح في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بكلمة توجيهية لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما يلقى عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، كلمة توجيهية في اليوم الثاني من المبادرة.

وأردف "المدخلي": المبادرة تستمر في تنفيذ اثنتي عشرة محاضرة يشارك في تقديمها عدد من المشايخ والدعاة، تتحدث في مجملها عن: أهمية مهنة الطب، وجهود رجال الأمن ومكانتهم في الإسلام، وسمات رجال الأمن والطبيب المسلم، وفضائل الطب في الكتاب والسنة، ومسؤولية رجال الصحة في حفظ الأمن الوقائي، إلى جانب طرح موضوعات في فضل الأذان والمؤذنين وأهمية الدعوة إلى الله وفضل الدعاة.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان: جميع المحاضرات تُبث مباشرة عبر قناة الوزارة على منصة "اليوتيوب" و"تويتر" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم؛ داعيًا الجميع إلى متابعة هذه المبادرة، والاستفادة مما يُطرح فيها من محاضرات وكلمات توجيهية.

وأشار إلى أن المبادرة يصاحبها إطلاق مسابقة لأفضل مقطع فيديو ينوه بدور العاملين في خدمة الوطن في ظل جائحة كورونا من المؤذنين والدعاة ورجال الأمن وأبطال الصحة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة "شكرًا"
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة جازان- اليوم، مبادرة "شكرًا" برعاية من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من العلماء والدعاة في إلقاء محاضرات وكلمات للتنويه بدور العاملين في الميدان للتصدي لوباء كورونا المستجد، ضِمن برامج وأعمال الوزارة التي تواكب بها جهود القيادة الرشيدة.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي: المبادرة تستهدف شكر المؤذنين والدعاة إلى الله ورجال الأمن وأبطال الصحة، عبر طرح موضوعات للتنويه والإشادة بأعمالهم ودورهم وواجب المجتمع تجاههم، إلى جانب تحفيزهم المعنوي في القيام بواجب وشرف حماية صحة المواطنين والمقيمين في هذا البلاد المباركة.

وأضاف: برنامج المبادرة يفتتح في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بكلمة توجيهية لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما يلقى عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، كلمة توجيهية في اليوم الثاني من المبادرة.

وأردف "المدخلي": المبادرة تستمر في تنفيذ اثنتي عشرة محاضرة يشارك في تقديمها عدد من المشايخ والدعاة، تتحدث في مجملها عن: أهمية مهنة الطب، وجهود رجال الأمن ومكانتهم في الإسلام، وسمات رجال الأمن والطبيب المسلم، وفضائل الطب في الكتاب والسنة، ومسؤولية رجال الصحة في حفظ الأمن الوقائي، إلى جانب طرح موضوعات في فضل الأذان والمؤذنين وأهمية الدعوة إلى الله وفضل الدعاة.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان: جميع المحاضرات تُبث مباشرة عبر قناة الوزارة على منصة "اليوتيوب" و"تويتر" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم؛ داعيًا الجميع إلى متابعة هذه المبادرة، والاستفادة مما يُطرح فيها من محاضرات وكلمات توجيهية.

وأشار إلى أن المبادرة يصاحبها إطلاق مسابقة لأفضل مقطع فيديو ينوه بدور العاملين في خدمة الوطن في ظل جائحة كورونا من المؤذنين والدعاة ورجال الأمن وأبطال الصحة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
03:27 PM

"الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة "شكرًا"

تقديرًا لدور العاملين في مواجهة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة جازان- اليوم، مبادرة "شكرًا" برعاية من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من العلماء والدعاة في إلقاء محاضرات وكلمات للتنويه بدور العاملين في الميدان للتصدي لوباء كورونا المستجد، ضِمن برامج وأعمال الوزارة التي تواكب بها جهود القيادة الرشيدة.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي: المبادرة تستهدف شكر المؤذنين والدعاة إلى الله ورجال الأمن وأبطال الصحة، عبر طرح موضوعات للتنويه والإشادة بأعمالهم ودورهم وواجب المجتمع تجاههم، إلى جانب تحفيزهم المعنوي في القيام بواجب وشرف حماية صحة المواطنين والمقيمين في هذا البلاد المباركة.

وأضاف: برنامج المبادرة يفتتح في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بكلمة توجيهية لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما يلقى عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، كلمة توجيهية في اليوم الثاني من المبادرة.

وأردف "المدخلي": المبادرة تستمر في تنفيذ اثنتي عشرة محاضرة يشارك في تقديمها عدد من المشايخ والدعاة، تتحدث في مجملها عن: أهمية مهنة الطب، وجهود رجال الأمن ومكانتهم في الإسلام، وسمات رجال الأمن والطبيب المسلم، وفضائل الطب في الكتاب والسنة، ومسؤولية رجال الصحة في حفظ الأمن الوقائي، إلى جانب طرح موضوعات في فضل الأذان والمؤذنين وأهمية الدعوة إلى الله وفضل الدعاة.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان: جميع المحاضرات تُبث مباشرة عبر قناة الوزارة على منصة "اليوتيوب" و"تويتر" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم؛ داعيًا الجميع إلى متابعة هذه المبادرة، والاستفادة مما يُطرح فيها من محاضرات وكلمات توجيهية.

وأشار إلى أن المبادرة يصاحبها إطلاق مسابقة لأفضل مقطع فيديو ينوه بدور العاملين في خدمة الوطن في ظل جائحة كورونا من المؤذنين والدعاة ورجال الأمن وأبطال الصحة.

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