بيروت.. مناشدة بالإسراع في مساعدة لاجئي فلسطين لمواجهة "كورونا"

"الهلال الأحمر" الفلسطيني يطالب بمساعدات طبية من وكالات الأمم المتحدة

ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، المنظمات والمؤسسات الدولية، الإسراع بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا لمواجهة وباء كورونا "كوفيد-19".

وحذّرت الجمعية، في بيان لها اليوم، من انتشار وباء كورونا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وأكّدت أن الظروف الصحية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تسهم في انتشار الفيروس حال لم تتوافر الوقاية الكافية، والرعاية الصحية اللازمة.

وطالبت من وكالات الأمم المتحدة بمساعدات طبية وصحية ومواد للتعقيم والحماية للوقاية من تفشي وباء كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.