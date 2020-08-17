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إعلان حركة النقل بتعليم محايل لـ 601 معلم ومعلمة

متابعة نتيجة الحركة عبر نظام "نور"

اعتمد مدير تعليم محايل منصور عبدالله آل شريم، اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

وشملت الحركة 365 معلمًا من أصل 1174 معلمًا، تقدموا بطلب النقل وبنسبة 31.22٪، كما شملت حركة النقل 236 من أصل 761 معلمة متقدمة لحركة النقل الداخلي، أي بنسبة 31.47٪.

ودعت إدارة تعليم محايل، المعلمين والمعلمات للاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق حساباتهم في نظام "نور".

وكان مدير تعليم محايل، قد وعد مساء أمس عبر "سبق" بإصدار حركة النقل اليوم الاثنين.

مدير تعليم محايل منصور عبدالله آل شريم حركة النقل الداخلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان حركة النقل بتعليم محايل لـ 601 معلم ومعلمة
سبق

اعتمد مدير تعليم محايل منصور عبدالله آل شريم، اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

وشملت الحركة 365 معلمًا من أصل 1174 معلمًا، تقدموا بطلب النقل وبنسبة 31.22٪، كما شملت حركة النقل 236 من أصل 761 معلمة متقدمة لحركة النقل الداخلي، أي بنسبة 31.47٪.

ودعت إدارة تعليم محايل، المعلمين والمعلمات للاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق حساباتهم في نظام "نور".

وكان مدير تعليم محايل، قد وعد مساء أمس عبر "سبق" بإصدار حركة النقل اليوم الاثنين.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
04:35 PM

إعلان حركة النقل بتعليم محايل لـ 601 معلم ومعلمة

متابعة نتيجة الحركة عبر نظام "نور"

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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اعتمد مدير تعليم محايل منصور عبدالله آل شريم، اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

وشملت الحركة 365 معلمًا من أصل 1174 معلمًا، تقدموا بطلب النقل وبنسبة 31.22٪، كما شملت حركة النقل 236 من أصل 761 معلمة متقدمة لحركة النقل الداخلي، أي بنسبة 31.47٪.

ودعت إدارة تعليم محايل، المعلمين والمعلمات للاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق حساباتهم في نظام "نور".

وكان مدير تعليم محايل، قد وعد مساء أمس عبر "سبق" بإصدار حركة النقل اليوم الاثنين.

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