كما تم نشر المحتوى التوعوي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكل أنواعها، بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية والجهود الوقائية.
يذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للتوعية المجتمعية والوطنية، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.
كما تم نشر المحتوى التوعوي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكل أنواعها، بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية والجهود الوقائية.
يذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للتوعية المجتمعية والوطنية، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
05:54 PM
هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من 32 ألف منشط توعوي ووقائي
كما تم نشر المحتوى التوعوي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكل أنواعها، بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية والجهود الوقائية.
يذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للتوعية المجتمعية والوطنية، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.