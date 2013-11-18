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"تطوير مكة" تحقق جائزة التميز الفضية في إدارة المشاريع لعام 2021

عن مشروع "مركز الضبط الأمني بالشميسي" طريق الأمير محمد بن سلمان

حققت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة جائزة التميز الفضية في إدارة المشاريع للعام 2021 عن مشروع "مركز الضبط الأمني بالشميسي" طريق الأمير محمد بن سلمان.

وتمنح هذه الجائزة سنويًّا لأفضل المشاريع التي تُظهر كفاءةً استثنائيةً في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي يدعمها معهد إدارة المشاريع PMI.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، أن حصول الهيئة على هذه الجائزة يعد ثمرة الجهود التي بذلت في تنفيذ هذا المشروع والذي أتى بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والتي كانت توجيهاتهما ومتابعتهما المحفز لنا في الهيئة على إتمام المشروع وفق الجداول الزمنية المرصودة له.

وأضاف "العارضي": يحوي المشروع الكثير من التقنيات الحديثة والمتطورة، والتي تسهم في تقليص انتظار المركبات إلى مدة قصيرة جدًا، بالإضافة إلى وجود العديد من كاميرات الرصد الأمني المتطورة، حيث أضحى هذا المشروع أنموذجا سيطبق في كافة مداخل مكة المكرمة بإذن الله.

من جانب آخر، وقّع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد العارضي مع معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية اتفاقية لتعزيز التعاون في إدارة المشاريع وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين والتدريب النوعي مع معهد إدارة المشاريع PMI.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة من خلال وضع إطار العمل الرئيسي المشترك وإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات العلمية والعملية، وللاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مديري المشاريع في المملكة، ووضع واعتماد آلية لربط مديري المشاريع في (هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة) من خلال قنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة وخارجها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير مكة" تحقق جائزة التميز الفضية في إدارة المشاريع لعام 2021
سبق

حققت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة جائزة التميز الفضية في إدارة المشاريع للعام 2021 عن مشروع "مركز الضبط الأمني بالشميسي" طريق الأمير محمد بن سلمان.

وتمنح هذه الجائزة سنويًّا لأفضل المشاريع التي تُظهر كفاءةً استثنائيةً في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي يدعمها معهد إدارة المشاريع PMI.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، أن حصول الهيئة على هذه الجائزة يعد ثمرة الجهود التي بذلت في تنفيذ هذا المشروع والذي أتى بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والتي كانت توجيهاتهما ومتابعتهما المحفز لنا في الهيئة على إتمام المشروع وفق الجداول الزمنية المرصودة له.

وأضاف "العارضي": يحوي المشروع الكثير من التقنيات الحديثة والمتطورة، والتي تسهم في تقليص انتظار المركبات إلى مدة قصيرة جدًا، بالإضافة إلى وجود العديد من كاميرات الرصد الأمني المتطورة، حيث أضحى هذا المشروع أنموذجا سيطبق في كافة مداخل مكة المكرمة بإذن الله.

من جانب آخر، وقّع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد العارضي مع معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية اتفاقية لتعزيز التعاون في إدارة المشاريع وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين والتدريب النوعي مع معهد إدارة المشاريع PMI.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة من خلال وضع إطار العمل الرئيسي المشترك وإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات العلمية والعملية، وللاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مديري المشاريع في المملكة، ووضع واعتماد آلية لربط مديري المشاريع في (هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة) من خلال قنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة وخارجها.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
02:10 PM

"تطوير مكة" تحقق جائزة التميز الفضية في إدارة المشاريع لعام 2021

عن مشروع "مركز الضبط الأمني بالشميسي" طريق الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حققت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة جائزة التميز الفضية في إدارة المشاريع للعام 2021 عن مشروع "مركز الضبط الأمني بالشميسي" طريق الأمير محمد بن سلمان.

وتمنح هذه الجائزة سنويًّا لأفضل المشاريع التي تُظهر كفاءةً استثنائيةً في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي يدعمها معهد إدارة المشاريع PMI.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، أن حصول الهيئة على هذه الجائزة يعد ثمرة الجهود التي بذلت في تنفيذ هذا المشروع والذي أتى بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والتي كانت توجيهاتهما ومتابعتهما المحفز لنا في الهيئة على إتمام المشروع وفق الجداول الزمنية المرصودة له.

وأضاف "العارضي": يحوي المشروع الكثير من التقنيات الحديثة والمتطورة، والتي تسهم في تقليص انتظار المركبات إلى مدة قصيرة جدًا، بالإضافة إلى وجود العديد من كاميرات الرصد الأمني المتطورة، حيث أضحى هذا المشروع أنموذجا سيطبق في كافة مداخل مكة المكرمة بإذن الله.

من جانب آخر، وقّع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد العارضي مع معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية اتفاقية لتعزيز التعاون في إدارة المشاريع وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين والتدريب النوعي مع معهد إدارة المشاريع PMI.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة من خلال وضع إطار العمل الرئيسي المشترك وإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات العلمية والعملية، وللاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مديري المشاريع في المملكة، ووضع واعتماد آلية لربط مديري المشاريع في (هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة) من خلال قنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة وخارجها.

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