يتلقى الموظف متعب بن مصعود خبراني التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان .
"الخبراني" للمرتبة الـ9
يتلقى الموظف متعب بن مصعود خبراني التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان .
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"الخبراني" للمرتبة الـ9صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-29
29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
01:31 AM
"الخبراني" للمرتبة الـ9
يتلقى الموظف متعب بن مصعود خبراني التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان .
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