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"الخبراني" للمرتبة الـ9

يتلقى الموظف متعب بن مصعود خبراني التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان .

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"الخبراني" للمرتبة الـ9
سبق

يتلقى الموظف متعب بن مصعود خبراني التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان .

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
01:31 AM

"الخبراني" للمرتبة الـ9

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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يتلقى الموظف متعب بن مصعود خبراني التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,839
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,039
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,116

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