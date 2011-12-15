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الصحة العالمية: تراجع في عدد الوفيات بكورونا بنسبة 10% خلال أسبوع

سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في أسبوع 674019

رصدت الصحة العالمية إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بكورونا عالمياً خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفاً، فيما تراجع عدد الوفيات بنسبة 10 %، والإصابات بنسبة 5 % مقارنة بالأسبوع السابق.

قالت النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية: "انخفض عدد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق بنسبتَي 5 و10 % على التوالي"، فيما تم خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر، تسجيل 4.000.817 إصابة، و46961 حالة وفاة.

وحازت أوروبا نسبة 65 % من حالات الإصابة المسجلة في سبعة أيام و60 % من الوفيات، في حين رُصد انخفاضٌ في الإصابات بالعدوى بنسبة 7 %، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3 %.

ورصدت المنظمة أيضا زيادة كبيرة في معدل الإصابات في إفريقيا بنسبة 111 %، فيما انخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي في أمريكا بنسبة 10 %، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 10 %، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 7 %، وفق روسيا اليوم .

إلى ذلك، ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 4 %، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا بنسبة 50 %، وأمريكا بنسبة 14 %، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 3 %، وإفريقيا بنسبة 1 %.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في أسبوع 674019، تليها ألمانيا بعدد 351738، فبريطانيا 350340، ثم فرنسا 335972، وأخيراً روسيا بعدد 215283.

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الصحة العالمية: تراجع في عدد الوفيات بكورونا بنسبة 10% خلال أسبوع
سبق

رصدت الصحة العالمية إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بكورونا عالمياً خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفاً، فيما تراجع عدد الوفيات بنسبة 10 %، والإصابات بنسبة 5 % مقارنة بالأسبوع السابق.

قالت النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية: "انخفض عدد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق بنسبتَي 5 و10 % على التوالي"، فيما تم خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر، تسجيل 4.000.817 إصابة، و46961 حالة وفاة.

وحازت أوروبا نسبة 65 % من حالات الإصابة المسجلة في سبعة أيام و60 % من الوفيات، في حين رُصد انخفاضٌ في الإصابات بالعدوى بنسبة 7 %، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3 %.

ورصدت المنظمة أيضا زيادة كبيرة في معدل الإصابات في إفريقيا بنسبة 111 %، فيما انخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي في أمريكا بنسبة 10 %، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 10 %، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 7 %، وفق روسيا اليوم .

إلى ذلك، ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 4 %، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا بنسبة 50 %، وأمريكا بنسبة 14 %، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 3 %، وإفريقيا بنسبة 1 %.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في أسبوع 674019، تليها ألمانيا بعدد 351738، فبريطانيا 350340، ثم فرنسا 335972، وأخيراً روسيا بعدد 215283.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
09:29 AM

الصحة العالمية: تراجع في عدد الوفيات بكورونا بنسبة 10% خلال أسبوع

سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في أسبوع 674019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت الصحة العالمية إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بكورونا عالمياً خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفاً، فيما تراجع عدد الوفيات بنسبة 10 %، والإصابات بنسبة 5 % مقارنة بالأسبوع السابق.

قالت النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية: "انخفض عدد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق بنسبتَي 5 و10 % على التوالي"، فيما تم خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر، تسجيل 4.000.817 إصابة، و46961 حالة وفاة.

وحازت أوروبا نسبة 65 % من حالات الإصابة المسجلة في سبعة أيام و60 % من الوفيات، في حين رُصد انخفاضٌ في الإصابات بالعدوى بنسبة 7 %، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3 %.

ورصدت المنظمة أيضا زيادة كبيرة في معدل الإصابات في إفريقيا بنسبة 111 %، فيما انخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي في أمريكا بنسبة 10 %، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 10 %، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 7 %، وفق روسيا اليوم .

إلى ذلك، ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 4 %، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا بنسبة 50 %، وأمريكا بنسبة 14 %، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 3 %، وإفريقيا بنسبة 1 %.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في أسبوع 674019، تليها ألمانيا بعدد 351738، فبريطانيا 350340، ثم فرنسا 335972، وأخيراً روسيا بعدد 215283.

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