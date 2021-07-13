أمانة المدينة تدعو الخريجين للتقدم على 18 وظيفة هندسية

بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام

دعت أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى التقدم لشغل 18 وظيفة هندسية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام.

وأضافت أن ذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ 8/ 12/ 1442 حتى 20/ 12/ 1442، على الرابط: https://www.hrsd.gov.sa/

وأوضحت الأمانة أن التقديم على الوظائف على الدرجتين السابعة والثامنة بواقع وظيفتين على الثامنة، و16 وظيفة على السابعة؛ منها 10 وظائف مخصصة للرجال وثمان للنساء.