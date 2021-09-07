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فهد بن جلوي يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن

ترأس الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الثلاثاء، في مدينة الطائف الاجتماع الأول للاتحاد، بعد اعتماد المجلس رسمياً من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024م.

وتضمن الاجتماع مناقشة العديد من القرارات المدرجة في جدول الأعمال وتباحث الأفكار والرؤية المستقبلية للاتحاد الجديد، مع ما يتوافق مع تطور رياضة الهجن والمحافظة على الموروث الشعبي.

وقرر الاتحاد خلال الاجتماع الأول، تعيين حمود بن سليمان البلوي مديراً تنفيذياً للاتحاد، فيما تم اعتماد موعد إقامة سباق المفاريد للعام المقبل على أن يقام بتاريخ 19-11-1443هـ، الموافق 18-06-2022م. كما ناقش أعضاء المجلس عدداً من المقترحات التي من شأنها رفع مستوى المنافسة، ومن ضمنها مقترح "دوري الهجّان" وإقامة "مزاد الهجن السنوي"، وتثبيت "مسابقة المعلقين" على أن تقام بشكل سنوي لزيادة ممارسي مهنة التعليق في رياضة الهجن، كما بحث الأعضاء إمكانية إقامة سباق "الماراثون" في اليوم الوطني، إلى جانب اعتماد شعار جديد للاتحاد السعودي للهجن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فهد بن جلوي يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن
سبق

ترأس الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الثلاثاء، في مدينة الطائف الاجتماع الأول للاتحاد، بعد اعتماد المجلس رسمياً من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024م.

وتضمن الاجتماع مناقشة العديد من القرارات المدرجة في جدول الأعمال وتباحث الأفكار والرؤية المستقبلية للاتحاد الجديد، مع ما يتوافق مع تطور رياضة الهجن والمحافظة على الموروث الشعبي.

وقرر الاتحاد خلال الاجتماع الأول، تعيين حمود بن سليمان البلوي مديراً تنفيذياً للاتحاد، فيما تم اعتماد موعد إقامة سباق المفاريد للعام المقبل على أن يقام بتاريخ 19-11-1443هـ، الموافق 18-06-2022م. كما ناقش أعضاء المجلس عدداً من المقترحات التي من شأنها رفع مستوى المنافسة، ومن ضمنها مقترح "دوري الهجّان" وإقامة "مزاد الهجن السنوي"، وتثبيت "مسابقة المعلقين" على أن تقام بشكل سنوي لزيادة ممارسي مهنة التعليق في رياضة الهجن، كما بحث الأعضاء إمكانية إقامة سباق "الماراثون" في اليوم الوطني، إلى جانب اعتماد شعار جديد للاتحاد السعودي للهجن.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:34 PM

فهد بن جلوي يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ترأس الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الثلاثاء، في مدينة الطائف الاجتماع الأول للاتحاد، بعد اعتماد المجلس رسمياً من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024م.

وتضمن الاجتماع مناقشة العديد من القرارات المدرجة في جدول الأعمال وتباحث الأفكار والرؤية المستقبلية للاتحاد الجديد، مع ما يتوافق مع تطور رياضة الهجن والمحافظة على الموروث الشعبي.

وقرر الاتحاد خلال الاجتماع الأول، تعيين حمود بن سليمان البلوي مديراً تنفيذياً للاتحاد، فيما تم اعتماد موعد إقامة سباق المفاريد للعام المقبل على أن يقام بتاريخ 19-11-1443هـ، الموافق 18-06-2022م. كما ناقش أعضاء المجلس عدداً من المقترحات التي من شأنها رفع مستوى المنافسة، ومن ضمنها مقترح "دوري الهجّان" وإقامة "مزاد الهجن السنوي"، وتثبيت "مسابقة المعلقين" على أن تقام بشكل سنوي لزيادة ممارسي مهنة التعليق في رياضة الهجن، كما بحث الأعضاء إمكانية إقامة سباق "الماراثون" في اليوم الوطني، إلى جانب اعتماد شعار جديد للاتحاد السعودي للهجن.

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