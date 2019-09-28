النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور الآلاف .. "العيدابي" تتألق في عرس الوطن التاسع والثمانين

تضمن الاحتفال قصائد شعرية وعروضاً مسرحية وأهازيج وحملة للتبرع بالدم

بين زخات المطر، وبحضور جماهيري كبير، توشحت محافظة العيدابي بالأخضر، في ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، في احتفال بهيج، بدأت فعالياته عصر أمس الجمعة، واستمر حتى بعد منتصف الليل.

تفصيلاً، رعى محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري؛ حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني 89، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من ضيوف المحافظة، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية، ومشايخ بلغازي وحشد كبير من الأهالي.

وانطلقت الفعاليات في الساعة الرابعة عصراَ، بالماراثون الوطني العاشر، الذي نظّمه مكتب التعليم بالعيدابي، ممثلًا بمدرسة قاع وادي قصي المتوسطة، ثم بدأت المسيرة الوطنية بمشاركة الدوائر الحكومية، وفريق السيارات المعدلة، والدرّاجات النارية.

ودشّن محافظ العيدابي الأركان والمعارض المصاحبة للاحتفال، التي ضمّت عربة العيادات المتنقلة لصحة جازان، وحملة التبرع بالدم تحت شعار "بدمي أفدي وطني"، التي نفّذها مستشفى العيدابي العام.

ويحتوي المعرض على ركن جمعية الأزمات النفسية، ومعرض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، والمرسم الحر، ومعرض الأسر المنتجة، الذي ضمّ أكثر من 50 أسرة، ومعرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعارض التوعوية والإرشادية بجمعية سواعد جازان للإنقاذ والإغاثة.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي وسط توافد الآلاف من الجماهير الحاضرة حيث تضمن عدداً من الكلمات والقصائد الشعرية الوطنية، والعروض المسرحية والأهازيج الشعبية.

وتم خلال الاحتفال تكريم المصابين وذوي الشهداء من أبناء المحافظة، وشهد الاحتفال عدداَ من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية، وعروض البالونات والألعاب النارية.

من جانبه أوضح محافظ العيدابي، عبدالله بن محمد الظافري؛ عن بالغ سعادته بما شاهده من فعاليات وحضور جماهيري كبير، مبيناً أن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، تستحق مثل هذا الاحتفاء، والمشاركة الرسمية، والتفاعل المجتمعي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب الجميع وافتخارهم واعتزازهم، بهذا الوطن الشامخ العزيز.

وقدّم الظافري؛ شكره وامتنانه لجميع الداعمين والمنظمين والمتطوعين، وكل اللجان العاملة في الاحتفال، مثمّناً لهم ما شاهده من تكاتف وتفانٍ في سبيل إنجاح الفعاليات، ورسم البسمة على مُحيا كل الحاضرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بحضور الآلاف .. "العيدابي" تتألق في عرس الوطن التاسع والثمانين
سبق

بين زخات المطر، وبحضور جماهيري كبير، توشحت محافظة العيدابي بالأخضر، في ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، في احتفال بهيج، بدأت فعالياته عصر أمس الجمعة، واستمر حتى بعد منتصف الليل.

تفصيلاً، رعى محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري؛ حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني 89، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من ضيوف المحافظة، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية، ومشايخ بلغازي وحشد كبير من الأهالي.

وانطلقت الفعاليات في الساعة الرابعة عصراَ، بالماراثون الوطني العاشر، الذي نظّمه مكتب التعليم بالعيدابي، ممثلًا بمدرسة قاع وادي قصي المتوسطة، ثم بدأت المسيرة الوطنية بمشاركة الدوائر الحكومية، وفريق السيارات المعدلة، والدرّاجات النارية.

ودشّن محافظ العيدابي الأركان والمعارض المصاحبة للاحتفال، التي ضمّت عربة العيادات المتنقلة لصحة جازان، وحملة التبرع بالدم تحت شعار "بدمي أفدي وطني"، التي نفّذها مستشفى العيدابي العام.

ويحتوي المعرض على ركن جمعية الأزمات النفسية، ومعرض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، والمرسم الحر، ومعرض الأسر المنتجة، الذي ضمّ أكثر من 50 أسرة، ومعرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعارض التوعوية والإرشادية بجمعية سواعد جازان للإنقاذ والإغاثة.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي وسط توافد الآلاف من الجماهير الحاضرة حيث تضمن عدداً من الكلمات والقصائد الشعرية الوطنية، والعروض المسرحية والأهازيج الشعبية.

وتم خلال الاحتفال تكريم المصابين وذوي الشهداء من أبناء المحافظة، وشهد الاحتفال عدداَ من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية، وعروض البالونات والألعاب النارية.

من جانبه أوضح محافظ العيدابي، عبدالله بن محمد الظافري؛ عن بالغ سعادته بما شاهده من فعاليات وحضور جماهيري كبير، مبيناً أن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، تستحق مثل هذا الاحتفاء، والمشاركة الرسمية، والتفاعل المجتمعي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب الجميع وافتخارهم واعتزازهم، بهذا الوطن الشامخ العزيز.

وقدّم الظافري؛ شكره وامتنانه لجميع الداعمين والمنظمين والمتطوعين، وكل اللجان العاملة في الاحتفال، مثمّناً لهم ما شاهده من تكاتف وتفانٍ في سبيل إنجاح الفعاليات، ورسم البسمة على مُحيا كل الحاضرين.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
01:39 PM

بحضور الآلاف .. "العيدابي" تتألق في عرس الوطن التاسع والثمانين

تضمن الاحتفال قصائد شعرية وعروضاً مسرحية وأهازيج وحملة للتبرع بالدم

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
2,557

بين زخات المطر، وبحضور جماهيري كبير، توشحت محافظة العيدابي بالأخضر، في ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، في احتفال بهيج، بدأت فعالياته عصر أمس الجمعة، واستمر حتى بعد منتصف الليل.

تفصيلاً، رعى محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري؛ حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني 89، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من ضيوف المحافظة، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية، ومشايخ بلغازي وحشد كبير من الأهالي.

وانطلقت الفعاليات في الساعة الرابعة عصراَ، بالماراثون الوطني العاشر، الذي نظّمه مكتب التعليم بالعيدابي، ممثلًا بمدرسة قاع وادي قصي المتوسطة، ثم بدأت المسيرة الوطنية بمشاركة الدوائر الحكومية، وفريق السيارات المعدلة، والدرّاجات النارية.

ودشّن محافظ العيدابي الأركان والمعارض المصاحبة للاحتفال، التي ضمّت عربة العيادات المتنقلة لصحة جازان، وحملة التبرع بالدم تحت شعار "بدمي أفدي وطني"، التي نفّذها مستشفى العيدابي العام.

ويحتوي المعرض على ركن جمعية الأزمات النفسية، ومعرض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، والمرسم الحر، ومعرض الأسر المنتجة، الذي ضمّ أكثر من 50 أسرة، ومعرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعارض التوعوية والإرشادية بجمعية سواعد جازان للإنقاذ والإغاثة.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي وسط توافد الآلاف من الجماهير الحاضرة حيث تضمن عدداً من الكلمات والقصائد الشعرية الوطنية، والعروض المسرحية والأهازيج الشعبية.

وتم خلال الاحتفال تكريم المصابين وذوي الشهداء من أبناء المحافظة، وشهد الاحتفال عدداَ من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية، وعروض البالونات والألعاب النارية.

من جانبه أوضح محافظ العيدابي، عبدالله بن محمد الظافري؛ عن بالغ سعادته بما شاهده من فعاليات وحضور جماهيري كبير، مبيناً أن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، تستحق مثل هذا الاحتفاء، والمشاركة الرسمية، والتفاعل المجتمعي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب الجميع وافتخارهم واعتزازهم، بهذا الوطن الشامخ العزيز.

وقدّم الظافري؛ شكره وامتنانه لجميع الداعمين والمنظمين والمتطوعين، وكل اللجان العاملة في الاحتفال، مثمّناً لهم ما شاهده من تكاتف وتفانٍ في سبيل إنجاح الفعاليات، ورسم البسمة على مُحيا كل الحاضرين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,127
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,207
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,216
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,796

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة