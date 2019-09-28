بحضور الآلاف .. "العيدابي" تتألق في عرس الوطن التاسع والثمانين

تضمن الاحتفال قصائد شعرية وعروضاً مسرحية وأهازيج وحملة للتبرع بالدم

بين زخات المطر، وبحضور جماهيري كبير، توشحت محافظة العيدابي بالأخضر، في ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، في احتفال بهيج، بدأت فعالياته عصر أمس الجمعة، واستمر حتى بعد منتصف الليل.

تفصيلاً، رعى محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري؛ حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني 89، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من ضيوف المحافظة، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية، ومشايخ بلغازي وحشد كبير من الأهالي.

وانطلقت الفعاليات في الساعة الرابعة عصراَ، بالماراثون الوطني العاشر، الذي نظّمه مكتب التعليم بالعيدابي، ممثلًا بمدرسة قاع وادي قصي المتوسطة، ثم بدأت المسيرة الوطنية بمشاركة الدوائر الحكومية، وفريق السيارات المعدلة، والدرّاجات النارية.

ودشّن محافظ العيدابي الأركان والمعارض المصاحبة للاحتفال، التي ضمّت عربة العيادات المتنقلة لصحة جازان، وحملة التبرع بالدم تحت شعار "بدمي أفدي وطني"، التي نفّذها مستشفى العيدابي العام.

ويحتوي المعرض على ركن جمعية الأزمات النفسية، ومعرض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، والمرسم الحر، ومعرض الأسر المنتجة، الذي ضمّ أكثر من 50 أسرة، ومعرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعارض التوعوية والإرشادية بجمعية سواعد جازان للإنقاذ والإغاثة.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي وسط توافد الآلاف من الجماهير الحاضرة حيث تضمن عدداً من الكلمات والقصائد الشعرية الوطنية، والعروض المسرحية والأهازيج الشعبية.

وتم خلال الاحتفال تكريم المصابين وذوي الشهداء من أبناء المحافظة، وشهد الاحتفال عدداَ من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية، وعروض البالونات والألعاب النارية.

من جانبه أوضح محافظ العيدابي، عبدالله بن محمد الظافري؛ عن بالغ سعادته بما شاهده من فعاليات وحضور جماهيري كبير، مبيناً أن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، تستحق مثل هذا الاحتفاء، والمشاركة الرسمية، والتفاعل المجتمعي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب الجميع وافتخارهم واعتزازهم، بهذا الوطن الشامخ العزيز.

وقدّم الظافري؛ شكره وامتنانه لجميع الداعمين والمنظمين والمتطوعين، وكل اللجان العاملة في الاحتفال، مثمّناً لهم ما شاهده من تكاتف وتفانٍ في سبيل إنجاح الفعاليات، ورسم البسمة على مُحيا كل الحاضرين.