"عسيري" يهنّئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني التسعين

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة المنطقة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني التسعين، الذي يأتي وبلادنا تنعم في أمن وأمان وصحة ورخاء واستقرار. وقال عسيري: "إنه عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - يعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد؛ حيث يشكل مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين الصحية والاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعًا". وأضاف: "بعد توحيد هذا الوطن بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية تزخر بالخير والنماء، وفي هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضده الأيمن سمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - استمرت المسيرة الخيّرة في كل نواحي التقدم والتطور في مختلف المجالات وتحقق إنجازات وقفزات تنموية متتالية، مستمدة قيمها من الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من خلال التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، والعمل على جملة من المرتكزات والثوابت الراسخة التي ميزت سياسة وطننا وجعلتها محل إعجاب وتقدير عالمي؛ حيث يشهد بذلك القاصي والداني في المحافل المحلية والدولية". وتابع "عسيري" قائلًا: "على الصعيد الصحي حقق هذا العهد الزاهر خطوات واسعة ومتسارعة في مجال تطور الخدمات الصحية، بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لوطننا الغالي، تلك الرؤية الطموحة التي تعانق السحاب وتسابق الزمن لتحقق -بمشيئة الله - مستقبلًا أكثر إشراقًا للوطن وأبنائه، في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة الخدمات الصحية". وقال: "لعل جائحة كورونا خير دليل يُظهر بجلاء حجم الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي قدمته الدولة لأبطال الصحة في سبيل تخطي الأزمة وتجاوز ظروفها الصعبة، وقد نالت صحة عسير نصيبًا وافرًا من الخدمات الصحية، صاحب ذلك إنجازات مهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لخدمة المواطن والمقيم". وختم كلامه بالدعاء قائلًا: "أدعو الله العلي القدير أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الرشيدة".

"عسيري" يهنّئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني التسعين بندر آل عوض سبق 2020-09-23 رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة المنطقة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني التسعين، الذي يأتي وبلادنا تنعم في أمن وأمان وصحة ورخاء واستقرار.



وقال عسيري: "إنه عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - يعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد؛ حيث يشكل مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين الصحية والاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعًا".



وأضاف: "بعد توحيد هذا الوطن بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية تزخر بالخير والنماء، وفي هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضده الأيمن سمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - استمرت المسيرة الخيّرة في كل نواحي التقدم والتطور في مختلف المجالات وتحقق إنجازات وقفزات تنموية متتالية، مستمدة قيمها من الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من خلال التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، والعمل على جملة من المرتكزات والثوابت الراسخة التي ميزت سياسة وطننا وجعلتها محل إعجاب وتقدير عالمي؛ حيث يشهد بذلك القاصي والداني في المحافل المحلية والدولية".



وتابع "عسيري" قائلًا: "على الصعيد الصحي حقق هذا العهد الزاهر خطوات واسعة ومتسارعة في مجال تطور الخدمات الصحية، بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لوطننا الغالي، تلك الرؤية الطموحة التي تعانق السحاب وتسابق الزمن لتحقق -بمشيئة الله - مستقبلًا أكثر إشراقًا للوطن وأبنائه، في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة الخدمات الصحية".



وقال: "لعل جائحة كورونا خير دليل يُظهر بجلاء حجم الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي قدمته الدولة لأبطال الصحة في سبيل تخطي الأزمة وتجاوز ظروفها الصعبة، وقد نالت صحة عسير نصيبًا وافرًا من الخدمات الصحية، صاحب ذلك إنجازات مهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لخدمة المواطن والمقيم".



وختم كلامه بالدعاء قائلًا: "أدعو الله العلي القدير أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الرشيدة".

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 05:58 PM

"عسيري" يهنّئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني التسعين قال إنه عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة





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رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة المنطقة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني التسعين، الذي يأتي وبلادنا تنعم في أمن وأمان وصحة ورخاء واستقرار.



وقال عسيري: "إنه عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - يعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد؛ حيث يشكل مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين الصحية والاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعًا".



وأضاف: "بعد توحيد هذا الوطن بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية تزخر بالخير والنماء، وفي هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضده الأيمن سمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - استمرت المسيرة الخيّرة في كل نواحي التقدم والتطور في مختلف المجالات وتحقق إنجازات وقفزات تنموية متتالية، مستمدة قيمها من الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من خلال التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، والعمل على جملة من المرتكزات والثوابت الراسخة التي ميزت سياسة وطننا وجعلتها محل إعجاب وتقدير عالمي؛ حيث يشهد بذلك القاصي والداني في المحافل المحلية والدولية".



وتابع "عسيري" قائلًا: "على الصعيد الصحي حقق هذا العهد الزاهر خطوات واسعة ومتسارعة في مجال تطور الخدمات الصحية، بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لوطننا الغالي، تلك الرؤية الطموحة التي تعانق السحاب وتسابق الزمن لتحقق -بمشيئة الله - مستقبلًا أكثر إشراقًا للوطن وأبنائه، في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة الخدمات الصحية".



وقال: "لعل جائحة كورونا خير دليل يُظهر بجلاء حجم الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي قدمته الدولة لأبطال الصحة في سبيل تخطي الأزمة وتجاوز ظروفها الصعبة، وقد نالت صحة عسير نصيبًا وافرًا من الخدمات الصحية، صاحب ذلك إنجازات مهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لخدمة المواطن والمقيم".



وختم كلامه بالدعاء قائلًا: "أدعو الله العلي القدير أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الرشيدة".